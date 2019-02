Classifica Sanremo 2019, prima serata/ Pronostico e quote vincitore Festival: Ultimo favorito

E’ tutto pronto per il Festival di Sanremo 2019: ieri si è tenuta la conferenza stampa, domani prenderà il via la 69° edizione della kermesse canora. C’è grande attesa per l’evento musicale italiano più importante dell’anno, con cantanti e appassionati che attendono il momento di sentire le nuove hit e di scoprire la classifica con il relativo vincitore. I bookmakers hanno già reso note le quote per le scommesse e alla vigilia il quadro sembra chiaro su chi potrebbe ricevere il riconoscimento per la migliore canzone. Il favorito è Ultimo, quotato 2,05 da Eurobet: il vincitore di Sanremo Giovani 2018 è tallonato da altri big di rilievo come Irama (4,50) e Il Volo (5,50). Attenzione agli outsider, che negli anni hanno trionfato tra la sorpresa generale, Gabbani su tutti: Daniele Silvestri (7,00), Loredana Bertè (11,00), Nek (11,00), Arisa (13,00) e Simone Cristicchi (15,00) potrebbero dire la loro. Più staccati altri artisti del calibro di Enrico Nigiotti (17,00), Francesco Renga (17,00), Mahmood (21,00) e Paola Turci (21,00). Secondo le agenzie di scommesse hanno poche possibilità di vincere gli altri cantanti che parteciperanno al Festival: Federica Carta e Shade e Ghemon sono quotati 26,00, mentre Nino D’Angelo con Livio Cori e Zen Circus a 31,00. Ancora più staccati gli altri: Einar, Motta, Patty Pravo con Briga a 36,00, Negrita a 41,00, Achille Lauro a 51,00, Boodabash a 67,00, Ex-Otago a 71,00 e, infine, Anna Tatangelo a 81,00.

QUOTE SANREMO 2019: PRONOSTICI E SCOMMESSE

Non ci resta che aspettare e sentire le canzoni dei 24 artisti in gara, con Claudio Baglioni e la commissione selezionatrice che ha scelto i brani in concorso tra gli oltre 400 proposti. Dando un primo sguardo alle offerte dei bookmakers, Ultimo sembra destinato a recitare un ruolo da protagonista: il giovane artista romano è molto in voga tra i giovani e l’exploit dello scorso anno gli ha permesso di scalare posizioni nelle classifiche di brani e dischi venduti. Il Volo non parte favorito come tre anni fa, ma l’appeal internazionale dei tre tenori potrebbe fare la differenza. Irama, fresco vincitore di Amici, è designato tra i favoriti e la sua quota è scesa parecchio nel corso delle settimane: le indiscrezioni dei giornalisti presenti a Sanremo hanno influito senza ombra di dubbio. Attenzione anche a Daniele Silvestri, che punta tutto su un testo emozionante. Infine, segnaliamo che Eurobet offre anche altre due tipologie di scommesse decisamente particolari: la prima riguarda lo share della prima serata: se inferiore al 50,5 per cento è a 1,95, se superiore invece a 1,75; la seconda riguarda l’età del vincitore, se superiore ai 29,5 anni a 2,00, se inferiore a 1,70.

© RIPRODUZIONE RISERVATA