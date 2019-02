CLAUDIO BISIO/ “Anche se non ho talento, non vedo l’ora di salire sul palco” (Sanremo 2019)

Dove trova il tempo per fare tutto quello che fa Claudio Bisio, solo lui lo sa. Adesso arriva anche l’esordio a Sanremo 2019, conduttore con Virginia Raffaele al fianco di Claudio Baglioni. Lui naturalmente sarà la spalla comica, ma promette anche fulmini e saette, dopo che Baglioni è stato attaccato da Salvini per il suo parere sull’accoglienza ai migranti. Anche quest’anno Bisio, come quando fu ospite sei anni fa, reciterà un monologo scritto con Michele Serra. Ma non vuole anticipare il contenuto, anche se in conferenza stampa, di malavoglia, ha specificato che non parlerà – in generale – di politica, nell’intervista che ha rilasciato ala rivista Nuovo: “Preferisco esprimermi da artista, sul palco“. Preferisce parlare delle sue tante attività, ad esempio il giudice di Italia’s got talent: “Questa ultima edizione è stata una sferzata di energia per tutti, avevamo un po’ di paura a ricominciare senza Luciana Littizzetto e Nina Zilli invece Federica e Mara ci hanno dato nuova carica”. Gli piace fare il talent scout, dice.

IL TALENTO DI CLAUDIO BISIO

Claudio Bisio dice che nella vita non vede l’ora di salire su di un palco anche se si chiede a volte se ha un talento: “Sono un attore, ma ho fatto anche il conduttore, la spalla, ho cantato e pure ballato”. I suoi modelli? Da Roberto Benigni a Fabrizio De André, da Giorgio Gaber a Enzo Jannacci. Annuncia infine il prossimo film in uscita, tra marzo e aprile, Bentornato presidente, il seguito del fortunato Benvenuto presidente, spiegando che questa volta non sarà il presidente della Repubblica, ma forse quello del consiglio. Dopo l’esperienza Sanremese. Bisio tornerà al cinema: “Tra marzo e aprile uscirà nelle sale Bentornato Presidente!, il seguito di Benvenuto Presidente!… Questa volta non sarò il presidente della Repubblica, ma forse quello del Consiglio e ne vedrete delle belle“, ha confessato sulle pagine di Nuovo.

