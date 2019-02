DEIANIRA MARZANO, “COSTRETTA A CHIEDERE REDDITO DI CITTADINANZA”/ “Vivo grazie alla social card”

Deianira Marzano è salita alle cronache nazionali per aver lanciato per prima il gossip sul presunto tradimento del portiere Pierluigi Gollini ai danni di Giulia Provvedi quando quest’ultima si trovava all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Una storia che l’ha portata negli studi di Pomeriggio 5 in qualità di controversa opinionista di Barbara D’Urso e che ha fatto di lei un personaggio ancora più seguito sui social, dove già può contare oltre 61mila followers. Ma nelle ultime ore è emerso un aspetto della sua vita più drammatico e che in pochi conoscevano. L’influencer campana, infatti, verserebbe in condizioni economiche molto difficili al punto da essere costretta a richiedere il reddito di cittadinanza (ieri è stata presentata la card). Ma c’è di più: negli ultimi anni Deianira è riuscita a vivere soltanto grazie alla social card.

DEIANIRA MARZANO, “COSTRETTA A CHIEDERE REDDITO DI CITTADINANZA”

Deianira Marzano in condizioni economiche difficili al punto da inoltrare domanda per il reddito di cittadinanza: a lanciare la notizia è stato il portale bollicinevip. com, secondo cui per il momento la social card le è stata rinnovata per soli 4 mesi e per questo motivo la casertana sarà costretta a chiedere il nuovo sussidio statale targato M5s-Lega. Ma come è arrivata a questo punto Deianira? Il dramma dell’opinionista della D’Urso ha avuto inizio 12 anni fa, quando dopo 8 anni di matrimonio il marito l’ha abbandonata per scappare a Tenerife. L’ex partecipante del programma “Saranno Isolani“, si è trovata così a dover crescere da sola i suoi due figli che oggi hanno 15 e 14 anni, ragazzi che non potrebbe mantenere se non fosse per la mamma. Grazie alla social card, infatti, Deianira riceve 461 euro al mese: un dramma comune a molti italiani e che sembra toccare da vicino anche un personaggio famoso.

