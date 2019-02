Donatella Rettore lascia Ora o mai più?/ “Ho incassato tante offese ma la pazienza ha un limite…”

A quanto pare il vero e proprio Ora o mai più non è quello che sta andando in scena sul palco di Rai1 insieme ad Amadeus ma quello che va sui social dalla fine della puntata all’inizio dell’altro. Meme, video delle esibizioni e polemiche, tutto questo fa grande il programma che sta provando a tenere testa a Maria De Filippi e il suo C’è posta per te, ma cosa ne sarà dei suoi protagonisti? Mentre Ornella Vanoni sembra pronta ad appisolarsi ad ogni puntata, Donatella Rettore si da da fare in studio e sui social con buona pace degli amanti del trash e dei suoi fan che nelle scorse ore hanno avuto modo di raccogliere un altro dei suoi sfoghi. Adesso la domanda di rito è tornata ad essere: Donatella Rettore lascerà Ora o mai più? Al momento non c’è conferma ufficiale così come non c’era nei giorni scorsi ma quello che è certo è che il dubbio serpeggia sui social in queste ore.

LO SFOGO DI DONATELLA RETTORE

Donatella Rettore lascia Ora o mai più? Ormai è diventato un vero e proprio tormentone visto che nelle ultime settimane ormai si è detto talmente spesso che sembra ormai qualcosa di normale. La cantante prima è stata al centro di una catfight con Orietta Berti e poi anche con Amedeo Minghi e proprio per via di tutto quello che è successo, sul profilo Twitter la Rettore ha scritto: “ANCHE LA BONTA’ , LA COMPASSIONE E LA PAZIENZA HANNO UN LIMITE , MI SENTO CON LA COSCIENZA TRASPARENTE E SANTIFICATA . HO INCASSATO OFFESE , VOLGARITA’ E INGIUSTIZIE , BASTA 😉 #RETTORE“. Sicuramente questa non è la conferma ufficiale del suo addio al programma ma il messaggio ha messo in crisi i fan del programma che adesso temono davvero che una delle poche “vip” del programma possa andare via. Come andrà a finire?

© RIPRODUZIONE RISERVATA