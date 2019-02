Emma Marrone fidanzata con Mattia Briga?/ Le voci non si placano e quella regola di Mediaset

Emma Marrone e Briga hanno una relazione? Il cantante è impegnato ora al Festival di Sanremo 2019. L’interesse sull’ex di Amici inizia fin dalla sua partecipazione alla scuola di Maria De Filippi, un’esperienza durante la quale afferma di essere fidanzato. Il giovane Briga infatti parla della sua nostalgia della dolce metà e di soffrire quella regola imposta da Mediaset che gli impone di non incontrarla. I primi rumors sulla sua presunta relazione con Emma Marrone iniziano proprio in quei giorni, anche se la cantante salentina non sarà mai la compagna di vita del giovane artista, ma solo dal punto di vista lavorativo. E poi finalmente la voce confermata: Briga è fidanzato con Ludovica Chiodo. La loro relazione però durerà solo fino al 2016, quando la frattura è ormai evidente anche sui social. Nei mesi successivi il nome di Briga viene accostato a quello della modella Julia Reina, con cui viene paparazzato in tante occasioni. Saranno gli amici del cantante a confermare il loro rapporto a Novella 2000, ma durante quella stessa estate, al fianco di Briga spunta un’altra ragazza: Flavia Natalini. Ancora una volta tuttavia, la love story non durerà a lungo, anche se i due si mostreranno innamoratissimi.

Briga, non si placano le voci sul possibile legame con Emma Marrone…

Da Amici a Uomini e Donne, Briga, da stasera a Sanremo 2019, sembra proprio avere un legame speciale con i programmi di Maria De Filippi. Dopo tre storie d’amore ufficiali, l’artista infatti inizia una relazione con Ludovica Valli. Ancora una volta sembra che sia la fidanzata definitiva per l’artista, ma il buio piomba sulla coppia nel marzo dell’anno scorso, quando la frattura è ormai decisiva. “Pensavo fosse amore, invece sono stata una fessa”, dice la ragazza a Uomini e Donne Magazine in quel periodo. A quanto pare i due sono sempre stati solo amici per sei anni, quando poi scoprono che quel rapporto è più intimo del previsto. Anche se Ludovica negherà spesso e volentieri che fra loro sia scoccata la scintilla, per poi svelare tutto solo in un secondo momento, a ridosso della frattura. Da quel momento in poi è difficile dire se nella vita di Briga sia spuntata una nuova fidanzata: riservatissimo, l’unica e grande donna che compare spesso al suo fianco è la mamma. La vediamo infatti al suo fianco in uno scatto di questi ultimi giorni, che li riprende entrambi alla vigilia della partenza per Sanremo 2019, impegnati in una cena per festeggiare la possibile e futura vittoria.

Briga, La cena con la mamma





