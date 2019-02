EYES WIDE SHUT/ Su Canale 5 il film di Stanley Kubrick (oggi, 5 febbraio 2019)

NEL CAST TOM CRUISE

La programmazione televisiva di Canale 5 prevede per la seconda serata di questo martedì 5 febbraio a partire dalle ore 23,55 la messa in onda del film Eyes Wide Shut. Si tratta di una pellicola che è stata prodotta nel 1999 da Stanley Kubrick il quale si è occupato anche della regia con soggetto tratto dal romanzo Doppio sogno mentre la sceneggiatura è stata adattata dallo stesso regista in collaborazione con Frederic Raphael. Nel cast ci sono tanti interpreti piuttosto famosi ed apprezzati dal grande pubblico come nel caso di Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, Marie Richardson, Todd Field, Vinessa Shaw e Fat Mastersson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

EYES WIDE SHUT, LA TRAMA DEL FILM

Nella caotica New York un medico di nome Bill assieme alla propria amata moglie Alice si trova a prendere parte ad una strana festa durante la feste natalizie all’interno di una lussuosa casa di un ricco imprenditore di nome Victor di cui è un caro amico. Ad un certo punto Bill viene chiamato di tutta fretta per recarsi all’interno di uno studio privato per prestare soccorso ad una donna che sembra essere alla prese con una overdose di cocaina. Mentre Bill presta le necessarie cure alla donna, sua moglie Alice rimasta da sola si ritrova tra i piedi uno strano barone di origini ungheresi che tenta in tutti i modi di sedurla ma lei respinge le attenzione con eleganza e fermezza. Tuttavia quanto accaduto nel corso della festa sembra aver turbato e non poco l’equilibrio matrimoniale della coppia che la sera seguente anche per aver assunto delle droghe leggere si ritrovano ad esternare un certo disagio di natura sessuale che da tempo era stato gestito e controllato ed in particolare, Alice parla delle fantasie sessuali che avrebbe fatto durante una vacanza al mare con un giovane uomo che aveva manifestato interesse nei propri confronti. L’ammissione provoca degli scompensi nell’umore di Bill che esce immediatamente di casa per via della chiamata di un paziente che sembra essere sul punto di morire. Bill trova così il modo di ripensare a quanto detto dalla moglie il che lo spingerà a girovagare per tutta la notte fino a trovare in un locale un vecchio amico di college diventato un pianista che gli parla di una festa particolare a sfondo erotico che si tiene all’interno di una villa dove tutti i partecipanti sono obbligati a prendervi parte con una maschera. Nonostante l’amico lo inviti a non prendervi parte Bill decide di non ascoltarlo ritrovandosi all’interno di una situazione scabrosa nella quale sarà anche messa a rischio la sua stessa incolumità fisica.

