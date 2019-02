Fabrizio Frizzi/ Foto, Rita dalla Chiesa gli dedica un messaggio speciale…

Molto spesso, forse troppo spesso, Rita dalla Chiesa ha ricordato Fabrizio Frizzi in quest’ultimo anno. Quello che non sta facendo Carlotta Matovan sui social lo fa lei, in veste di ex moglie, e molto spesso per colpa di tutto questo è stata presa di mira quasi a voler commentare questo tutto suo interesse ma solo per metterlo in bella vista e far parlare di sé. Chi ha conosciuto e conosce la conduttrice sa bene che per lei Fabrizio Frizzi è stato un importante pezzo di vita e di cuore e questo non ha niente a che vedere con i social, la popolarità o il gossip, ma solo con la voglia di rendere omaggio ad un compagno di viaggio e di lavoro che ha lasciato il segno in tutti coloro che lo hanno “incontrato” anche solo attraverso lo schermo della tv. Proprio oggi, 5 febbraio, Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 61 anni e allora come poteva Rita dalla Chiesa non ricordarlo oggi?

IL RICORDO DI RITA DALLA CHIESA

Pubblicando sui social la foto di Fabrizio Frizzi presente al terzo piano della Rai in via Teulada, Rita dalla Chiesa ha postato una rosa e ha scritto: “5 febbraio 🌹 Di fronte all’ascensore del terzo piano di via Teulada“. Non c’è bisogno di dire che la foto ha ricevuto i commenti di tutti i fan del conduttore che non riescono ancora a credere che il tumore lo abbia portato via quasi un anno fa (a marzo sarà passato un anno da quel terribile giorno). I conduttori e colleghi di Fabrizio Frizzi sono pronti a ricordarlo sui social e in tv e in molti adesso si chiedono se questa sera il Festival di Sanremo regalerà un omaggio all’amato protagonista della tv e, soprattutto, della Rai. Questa è la prima kermesse da quando il conduttore è morto ma al momento non c’è alcun dettaglio su un possibile omaggio. Ecco lo scatto di Rita dalla Chiesa:





