Francesco Chiofalo dopo l’operazione / “Sono tonato a casa ma non mi sono ancora ripreso del tutto”

Francesco Chiofalo ha ripreso in mano la sua vita. Da alcuni giorni, ha lasciato l’ospedale dopo aver subito un intervento di circa 8 ore per l’asportazione di un tumore dal cervello. Oggi l’ex tentatore di Temptation Island è tornato alla sua quotidianità e ha deciso di rispondere ad alcune delle domande dei suoi follower. A chi gli chiede come sta, Francesco Chiofalo risponde: “Abbastanza bene… ormai è da un po’ di giorni che sono tornato a casa… non mi sono ancora ripreso al 100%… ma presto lo sarò… non mi voglio lamentare… mi sarebbe potuta andare molto peggio… per cui va bene così”. Nonostante la condizione fisica non sia ancora al top, Chiofalo si dice pronto a tornare presto ad allenarsi: “Allenarmi? Per motivi fisici ancora no… penso di ricominciare verso il 15 febbraio”. Di certo le cose ora per Francesco sono diverse da com’erano circa un mese fa, quando nei suoi pensieri c’era solo la preoccupazione della delicata operazione.

FRANCESCO CHIOFALO RIPRENDE LA SUA VITA DOPO L’OPERAZIONE

L’operazione è riuscita e si attende ora l’esito delle ultime analisi. Francesco Chiofalo ha lasciato però l’ospedale alcuni giorni fa e nel suo ultimo post su Instagram, racconta proprio le sensazione dell’essere tornato alla sua quotidianità: “Ed eccomi qui a fare la spesa mi hanno dimesso da qualche giorno e sono finalmente tornato a casa. – poi entra nei dettagli, e continua – Giorno dopo giorno sto riprendendo la mia routine… come fare la spesa, prendermi cura della mia casa e tutte quelle piccole cose che facevo nel mio quotidiano… piano piano sto riprendendo la mia vita da dove l’avevo lasciata”.

