Giulia De Lellis, fidanzata di Irama/ Molti sperano ancora in un ritorno di Damante

Tra i volti attesi del Festival di Sanremo 2019 c’è anche Giulia De Lellis la fidanzata di Irama tra i concorrenti in gara. I due hanno una forte presenza social e dallo scorso novembre figurano come fidanzati ufficiali. Anche se sono davvero rare le foto in cui si possono vedere insieme, se non grazie alle paparazzate ed ai selfie con altri vip del mondo dello spettacolo italiano. Una scelta derivata forse dalla voglia di usare il mondo digitale per valorizzare il proprio lavoro, la musica per Irama, la moda per la De Lellis. Ed anche magari per evitare di dare in pasto la love story al grande pubblico, preferendo una visibilità minore rispetto a quella che Giulia ha ottenuto durante l’annosa relazione con Andrea Damante. Una delle poche foto ci è stata regalata tra l’altro da Cristiano Malgioglio pochi giorni fa, grazie ad un incontro fortuito fra i due gieffini. Il paroliere italiano e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono incontrati in viaggio a distanza di un anno dalla loro ultima convivenza gieffina. E nemmeno a dirlo, Cristiano ha scelto di posare mettendosi in mezzo fra Giulia e Irama, “un talento”, come lo definisce nel suo post. Fan impazziti con pioggia di like e qualche sospiro di sollievo: qualcuno degli ammiratori temeva che i due ragazzi si fossero lasciati. O forse sperava, visto che molti credono ancora in un ritorno di Damante nella vita della De Lellis. Clicca qui per guardare la foto di Cristiano Malgioglio, Irama e Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis, Foto: la fidanzata di Irama presente all’Ariston?

La love story fra Irama e Giulia De Lellis non è riuscita a mettere un freno ad alcuni colpi di scena. Quando il loro amore è rimbalzato su tutte le pagine di gossip, sono emerse infatti diverse ragazze pronte a rivendicare il loro rapporto con il noto cantante, fortemente deluse di essere state abbandonate in favore dell’influencer di moda. Il caso è scoppiato come un bubbone, soprattutto se si considera che Giulia Tascione ha rivelato su Instagram di essere all’oscuro della relazione fra i due ragazzi e di essere invece sicura che almeno fino alla settimana precedente, Irama amasse proprio lei. “Dopo tutto quello che c’è stato tra di noi”, aggiunge Ana Yanirsa sui social, ricordando come ai tempi della clip di Nera, fra i due ci fosse una forte intesa. Tanto che, come ha svelato as Trash Italiano, Ana era del tutto convinta che il cantante fosse il suo ragazzo fino a quello stesso giorno in cui sono state diffuse delle foto compromettenti fra lui e la De Lellis. Che Irama faccia incetta di cuori è fuori discussione e forse persino le fan si sono sentite in qualche modo tradite quando hanno scoperto che ha scelto di chiudere le porte del suo cuore. Qualcosa però non quadra: tante ragazze hanno parlato quasi di una concomitanza di cinque relazioni, mentre dallo scorso novembre, è Giulia a detenere lo scettro dei sentimenti di Irama.

La foto con Malgioglio





