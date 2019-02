GIUSEPPE ANASTASI E LORENZO ZAMBELLI/ Ex fidanzati di Arisa: “Non voglio innamorarmi mai più”

Arisa torna a Sanremo 2019 con il brano “Mi sento bene”. Una sorta di dichiarazione di “felicità” che l’interprete di Pignola vuole fare a tutto il pubblico italiano dal palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Del resto non sarà stato facile per Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, riprendersi dopo la fine di un amore. La cantante proprio su Instagram aveva scritto tempo fa un lungo post in cui, senza se e senza me, diceva: “La mia stanzetta indiana prende sempre piú le sembianze di casa. Semino me stessa ovunque con sorrisi e lacrime, libri, candele e musica alta. Ma sembra piaccia a tutti per ora. Menomale che la febbre d’amore sembra passare. Lontano è meglio per non ricadere. Non voglio innamorarmi mai più. Si sta troppo male”.

Arisa e Giuseppe Anastasi: “Ho vissuto un amore eccezionale”

L’amore ha bussato due volte al cuore della cantante. A raccontarlo è la stessa Arisa che durante una delle ultime puntate de “La mia passione” ha ripercorso la storia d’amore vissuta con il suo ex fidanzato e paroliere Giuseppe Anastasi. Un rapporto unico quello tra i due, una complicità da cui sono nate alcune delle perle musicali della discografia della bravissima interprete di Pignola. Qualche esempio? “La notte” oppure “Meraviglioso amore”, giusto per citarne due. Un amore eccezionale così Arisa ha definito Arisa la sua storia con Giuseppe Anastasi: “È stato amaro e dolce, difficile ma assolutamente un quadro disegnato da Dio. Dopo che vivi una storia così poi basta, indirizzi l’amore verso luoghi diversi. L’amore a volte può essere cannibale e io non ne ho voglia”. La cantante ha poi aggiunto: “E dopo che vivi una storia così non è tempo di rituffarti in un nuovo amore. Ti prendi due cani e sei felice”.

Arisa e Lorenzo Zambelli

Dopo Giuseppe Anastasi però Arisa ha ritrovato la felicità tra le braccia di Lorenzo Zambelli. La coppia ha vissuto diversi momenti di crisi e tira molla fino alla rottura definitiva ufficializzata nel 2016 dall’artista. “Ci lega un grande affetto: quando costruisci qualcosa con una persona è per sempre, anche se il sentimento cambia. Lo cambio ne La Notte: ‘La vita può allontanarci, l’amore continuerà’. Oggi sto bene da sola” aveva dichiarato la cantante dalla pagine di Donna Moderna confermando così la rottura con l’imprenditore friulano nonché manager per diverso tempo. “Abbiamo deciso di prenderci un momento di pausa e non siamo più tornati indietro” ha raccontato Arisa che oggi è single. Alla domanda “se è felice” risponde così: “Abbastanza, e questo a me basta”.



