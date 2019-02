IL SEGRETO, PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 5 febbraio: Maria torna a Puente Vejo? Isaac disperato

Nonostante oggi, martedì 5 febbraio, su Raiuno, vada in onda l’attesissima prima serata del Festival di Sanremo 2019, Mediaset ha deciso di non cambiare la programmazione di Rete 4 regalando così al proprio pubblico un nuovo episodio de Il Segreto che torna in onda con un doppio appuntamento. Oltre alla puntata delle 16.25 su canale 5, infatti, alle 21.25 su Rete 4, andrà in una puntata serale della famosa soap opera spagnola ricca di colpi di scena. Al centro dell’episodio, infatti, ci sarà non solo il triangolo formato da Antolina, Isaac ed Elsa, ma anche una clamorosa scoperta da parte di Fernando. Il figlio di Olmo, infatti, scoprirà che Maria, la figli di Emilia e Alfonso con cui era stato sposato in passato, non è morta, ma vive lontana dalla Spagna. Cosa accadrà ne dettaglio? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

IL SEGRETO, LA FUGA DI ELSA

Antolina è incinta e non può nascondere la sua gravidanza ancora a lungo. Dopo essersi tradita e aver confessato tutto ad Elsa, Antolina comincia a giocare a carte scoperte. Isaac, così, scopre che presto diventerà padre e, sentendosi in colpa nei confronti di Elsa, decide di raccontarle la verità sul suo rapporto con Antolina. Disperata, Elsa capisce che quello non è più il suo posto e scappa, non lasciando nessuna traccia. Isaac, non sapendo dove cercarla, chiede aiuto a Don Anselmo. Il sacerdote, così, accetta di aiutarlo. Insieme, cominciano a perlustrare ogni zona di Puente Vejo. Quando la disperazione comincia ad impossessarsi di Isaac, si scopre che Elsa non è in pericolo. Con lei, infatti, c’è Fe che le aveva prestato soccorso cercando di aiutarla a superare il suo dolore.

ANTICIPAZIONI: LA SCOPERTA DI FERNANDO

Alla villa, Raimundo comincia ad avere un atteggiamento sospetto e la cosa infastidisce Fernando. Il padre di Emilia non si fida affatto del figlio di Olmo non sapendo dove abbia nascosto Francisca. L’uomo, inoltre, si mostra molto preoccupato per sua nipote e i suoi gesti mettono in allarme Fernando che, indagando, scopre l’esistenza di un telegramma da Cuba. Il mittente, però, è l’ultima persona che il Mesìa si aspettava ovvero Maria. Fernando scopre così che l’ex moglie è ancora viva e si trova a Cuba. I problemi per Fernando, però, non sono ancora finiti. Anche Julieta ha un atteggiamento sospettoso nei suoi confronti e, non essendo disposto a farsi prendere in giro, scopre qualcosa di importante sul suo conto. Adela, infine, è ancora in gravissime condizioni e le possibilità che si riprenda dal trauma sono davvero pochissime.



© RIPRODUZIONE RISERVATA