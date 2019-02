Isola dei Famosi 2019 / Anticipazioni: Maddaloni svela la sua strategia, Stefano Bettarini pronto alla sfida

Quella di domenica, è stata una puntata dell’Isola dei Famosi non priva di polemiche e sorprese. Oltre all’abbandono di John Vitale (a causa della polemica sorta per le offese a Barbara d’Urso) e a quello di Francesca Cipriani, c’è stato l’addio di Demetra Hampton e le nuove nomination che vedono al televoto Grecia Colmenares, Yuri Rambaldi e Sara Altobello. Scopriremo l’eliminato nella puntata che, ricordiamo, andrà in onda eccezionalmente domenica 10 febbraio su Canale 5. Ma cosa è accaduto sull’Isola subito dopo la diretta? Il nuovo leader Marco Maddaloni ha spiegato le motivazioni che l’hanno portato a fare determinate scelte in merito al suo gruppo. Nello specifico, Maddaloni ha voluto favorire l’amico Ghezzal per un motivo ben chiaro e lo ammette nel corso del confessionale fatto dopo la puntata.

STEFANO BETTARINI PRONTO A DARE IL MEGLIO

“In Ghezzal ho letto questa fatica ogni giorno nel dover ripetere ogni volta la stessa cosa, quindi ho pensato dovesse staccare un po’ la spina. – ha raccontato Maddaloni dopo la puntata dell’Isola dei Famosi – Questa è stata la prima motivazione per cui ho scelto questo gruppo. Ora sono curioso di lasciare un po’ a loro vedersela col riso, tutto qui.” Lo sportivo ammette di aver voluto “sottrarre” al gruppo i più “operosi”, curioso di vedere come gli altri se la caveranno. D’altra parte, domenica è arrivato sull’Isola Stefano Bettarini che è pronto a dare un grande contributo al gruppo. E, infatti, in confessionale ammette: “Questa settimana sarà difficilissima, però a me le sfide difficili son sempre piaciute”. Vedremo come se la caverà.

