IT/ Su Italia 1 il film tv tratto dal romanzo di Stephen King (oggi, 5 febbraio 2019)

NEL CAST TIM CURRY

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede per la prima serata di questo martedì 5 febbraio 2019 a partire dalle ore 21,25 la messa in onda del film It. Si tratta di un film o per meglio dire di una miniserie televisiva prodotta nel 1990 prodotta dalla Green Epstein Productions in collaborazione con la Warner Bros Television la cui regia è stata curata da Tommy Lee Wallace con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Stephen King. Nel cast sono presenti Tim Curry, Richard Thomas, Jonathan Brands, John Ritter, Annette O’Toole, Emily Perkins e molti altri ancora. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IT, LA TRAMA DEL FILM

In una piccola cittadina americana nel corso degli anni 60 si è girata una figura demoniaca di cui origini sarebbero di natura aliena. Questa creatura che spesso e volentieri assumono le forme più svariate a seconda delle paure delle persone con cui ha a che fare ha messo in essere alcuni uccisioni innocenti bambini per nutrirsi soprattutto della loro anima. In questa piccola cittadina vivono alcuni bambini e solitamente si divertono a giocare insieme che sono accomunati da una serie di problematiche fisiche e psicologiche. Un giorno i loro giochi li portano ad avvicinarsi nei pressi di un lago ad una vecchia costruzione utilizzata per la gestione delle acque e degli scarichi della stessa cittadina. Questo è il nascondiglio del mostro. Il gruppo di amici ha un vero e proprio incontro – scontro con il mostro e nonostante riescano a sfuggirgli questo fatto li segnerà per sempre. Infatti i ragazzi decidono di tenere questo segreto per loro in quanto sanno benissimo che nessuno gli crederà e che soprattutto potrebbero essere ulteriormente derisi. Inoltre questo li induce a lasciare non appena possibile quella cittadina in maniera tale da mettersi una volta per tutte alle spalle la vicenda. Tuttavia circa 30 anni più tardi vengono chiamati nuovamente nei pressi della loro cittadina natale in quanto l’unico del gruppo rimasto li informa di come il mostro sia tornato e che quindi devono assolutamente combatterlo ed ucciderlo una volta per tutti. Il gruppo dovrà fare i conti con le proprie paure più intime per non venire uccisi. Ci riusciranno?

