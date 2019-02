Paola Turci single?/ L’ex marito Andrea Amato e i dubbi sul suo orientamento (Sanremo 2019)

Paola Turci è single? Di certo ha un rapporto idilliaco con la musica, come evidenzia la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019, e la stessa cosa non si può dire con l’amore. Da giovane era sempre febbricitante all’idea di poter avere un compagno al suo fianco e persino di vivere il grande giorno del matrimonio. Un progetto di vita tuttavia che si è affievolito nel tempo e solo dopo aver sposato Andrea Amato, l’ex marito da cui si è divisa in tempo record. La cerimonia viene celebrata infatti ad Haiti nel 2010, ma il rapporto non riesce a reggere il peso del tempo ed i due si separano. Da quel momento in poi per Paola diventa quasi un imperativo rimanere da sola. Vuole trovare infatti la sua indipendenza, riuscire ad avere un equilibrio anche senza nessuno al suo fianco. E nascono così i primi dubbi sul suo vero orientamento, tanto che viene spesso etichettata come gay. “Sono dettagli”, dice a Vanity Fair parlando del fatto che non le piacciono i limiti e soprattutto le categorie. Un modo per dire che la sua visione dell’amore non ruota attorno al genere del partner.

Paola Turci single? Sanremo 2019: il ritorno a un brano d’amore

Dopo diversi anni a combattere per sè stessa, Paola Turci, quest’anno a Sanremo 2019, ritorna a parlare d’amore. Non si tratta di pensare a fare un figlio, visto che ha accantonato quel desiderio una volta compiuti i 50 anni, chiudendo un capitolo che è rimasto aperto per un ventennio. Nell’ottobre di due anni fa, la cantante infatti ritorna all’amore a partire dalla musica, pubblicando tre singoli che ruotano attorno ai concetti di libertà ed eros. “Non so se sono fidanzata”, rivela però a Sky Tg24, anche se di certo si sente innamorata. E non si tratta di un’incertezza dovuta al rapporto che stava vivendo in quel periodo, quanto ancora una volta del desiderio di non rinchiudere alcun tipo di rapporto all’interno di uno schema preconfezionato. Lo dimostra anche con il suo Fatti bella per te, il singolo sanremese scelto per la kermesse di quell’anno, dove mette al primo posto se stessa, la sua ritrovata libertà e forma fisica. “Non c’è un compagno che sia durato così a lungo”, aggiunge inoltre in un’intervista a Vanity Fair, raccontando come nel tempo abbia dirottato quel vortice di passione per un potenziale compagno verso altre persone, come i nipoti, la famiglia, gli amici. Coloro che quindi rimangono al suo fianco al di là degli anni trascorsi.

