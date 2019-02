Paolo Brosio abbandona l’Isola dei Famosi 2019?/ Piange per i mosquitos e va via coi medici: “Non posso più”

Si complica e non poco la permanenza di Paolo Brosio all’Isola dei Famosi 2019. Il nuovo daytime ci svela che, il giorno dopo la diretta di domenica, Paolo ha avuto un importante sfogo. Colpa ancora dei mosquitos e delle tantissime punture che Brosio riceve giorno dopo giorno. Con gambe e braccia martoriate dalle punture di insetto e un misto di dolore e prurito, il giornalista è scoppiato in lacrime, ammettendo di non riuscire più a sopportare tutto questo. In confessionale, Brosio ammette poi di voler davvero continuare la sua avventura all’Isola dei Famosi ma di essere al limite delle forze proprio per questo problema che si fa, giorno dopo giorno, sempre più importante. Paolo si sfoga anche con i compagni d’avventura che cercano di rincuorarlo e di invitarlo a resistere al prurito, viste le evidenti ferite provocatesi.

PAOLO BROSIO PORTATO VIA DAI MEDICI

La condizione di gambe e braccia di Paolo Brosio rende necessario l’intervento dei medici che danno una prima occhiata sulla spiaggia, poi però decidono di portare via il giornalista per sottoporlo ad alcuni accertamenti necessari per comprendere la gravità della situazione. Paolo Brosio va quindi via con i dottori in barca e il daytime ci lascia con un punto interrogativo: lui lascerà l’Isola dei Famosi? Per Kaspar Capparoni, se anche riuscisse a superare questo momento, potrebbe continuare a riscontrare problemi di questo tipo nei prossimi e giorni e non riuscire ad arrivare alla prossima diretta. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire cosa deciderà di fare Paolo Brosio.

