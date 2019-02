Patty Pravo e Briga/ Video, “Un po’ come la vita”: Cantare insieme è stata una mia pazza idea (Sanremo 2019)

Solo Patty Pravo poteva avere “una pazza idea” come questa. Lei veterana di 50 anni di musica e lui un ragazzetto uscito fuori dal programma televisivo adolescenziale Amici di Maria De Filippi. Che ci azzeccano insieme sul palco del Festival di Sanremo 2019 con la canzone “Un po’ come la vita”? I primi a essere insospettiti sono i fan della divina: guai ad affiancarla a chi non è alla sua altezza, scrivono sui social. Lui, Mattia Bellegrandi, in arte Briga, un po’ rapper un po’ pop ha fatto storcere a molti telespettatori di Amici per l’atteggiamento giudicato arrogante. Due temperamenti duri, che potrebbero anche entrare in contrasto. “Cantare insieme è stata una mia pazza idea. Trovavo che fosse un brano adatto a un giovane come lui“, ha confessato Patty Pravo a Tv Sorrisi e Canzoni.

I DUETTI

Non è comunque la prima volta che Patty Pravo collabora con giovani, già successo con Ermal Metal ed Emis Killa mentre Briga ha fatto l’inverso, collaborando con Venditti, Gigi D’Alessio e Gianluca Grifagni. Alla fine, come è tipico di Sanremo, potrebbe tutto sfumare in una bolla di sapone. Patty Pravo esordì a Sanremo nel 1970 in coppia con Little Tony e la famosa La spada nel cuore, non andarono più avanti del quinto posto, l’ultima volta nel 2016 quando con Cieli immensi vinse il premio della critica. Per lei è la decima volta sul palco dell’Ariston. Per Briga invece sarà l’esordio.

UN PO’ COME LA VITA, IL TITOLO DELLA CANZONE DI PATTY PRAVO E BRIGA A SANREMO 2019

“Stavo lavorando al nuovo album che uscirà proprio in quei giorni e nella fase finali delle registrazioni i miei collaboratori mi hanno iniziato a dire che siamo in tempo per andare a Sanremo, perché non ci pensi? Quando mi hanno fatto notare che sarebbe stata la mia decima volta mi sono convinta”, ha raccontato Patty Pravo in una intervista al Corriere della sera. Della canzone invece ha detto: “Mi piace l’idea di trovare in questa lirica il suggerimento a ognuno di noi che chiudendo gli occhi alcune cose si possono vedere meglio. Spariscono i confini e l’orizzonte si apre, sulla grandezza dei nostri sogni, alla voglia di giocare che ci appartiene e a quel senso della vita che ci vorrebbero insegnare a rimanere concentrati solo e sempre sul benessere del cuore: ‘Io resto qui a capire come illuminarci il cuore’”.





