Riccardo Guarnieri e Ida Platano/ Video lite a Uomini e donne, lui passa la notte con Roberta e…

Tutto è pronto per il ritorno in onda di Uomini e donne con la seconda parte della lunga puntata dedicata al trono over. Dopo il Gemma Galgani show, oggi toccherà a Riccardo Guarnieri sederà al centro dello studio ma per lui le cose non fileranno lisce come sempre. Il ritorno di Ida Platano in studio movimenterà le cose e quando il cavaliere pugliese siederà sulla sua sedia per raccontare la sua amicizia e la sua conoscenza con Roberta. I due si sono sentiti e si sono visti ma il fatto che Riccardo sia andato avanti non va giù a Ida che a quel punto chiede una sedia e si mette al suo cospetto per cercare di capire qual è il vero Riccardo se quello che ha conosciuto lei e che la sera dalle 23.00 in poi non rispondeva al telefono perché doveva riposare, o quello che adesso passa la notte a parlare con Roberta. Le liti non mancheranno visto che Riccardo continuerà ad accusare Ida di averlo allontanato da lei proprio per via del suo modo di fare. Come reagirà lei in quel momento? Clicca qui per vedere il video del momento.

UNA NOTTE DI FUOCO TRA RICCARDO E ROBERTA, E IDA…

La puntata di oggi sarà interamente dedicata ai due ex protagonisti del programma soprattutto perché proprio nel bel mezzo della lite, Ida si scioglierà in lacrime ammettendo di provare troppo dolore a saperlo con un’altra donna. Ma le rivelazioni di Roberta e Riccardo non sono finite qua. Quando la dama si alza e torna al suo posto perché poco felice di dover dividere il cavaliere con la sua ex, Gianni Sperti inizia ad indagare sul loro rapporto fino a che non viene a galla il fatto che i due non solo hanno passato la giornata insieme ma anche la notte. A quel punto Ida esce fuori dallo studio in lacrime ma sembra proprio che alla fine Riccardo la segue e la stringa forte a sé, i due torneranno insieme e lei riuscirà a perdonare quello che Riccardo ha fatto?

