Rocco Papaleo contro Belen Rodriguez/ “A Sanremo 2012 mi ha snobbato, mi ha rivolto parola solo…”

E alla fine Rocco Papaleo fa il suo show in conferenza stampa chiedendo “gentilezza” ai giornalisti presenti tra gli applausi ma lanciando la bomba contro Belen Rodriguez, ma perché? Non sappiamo bene i motivi che hanno spinto l’attore a volgere il suo sguardo a sette anni fa, fatto sta che lo ha fatto e che nella conferenza stampa di Sanremo 2019 ha parlato dell’edizione 2012 che lo ha visto al fianco della bella argentina ma senza molte soddisfazioni. All’epoca, Rocco Papaleo è salito sul palco dell’Ariston con Gianni Morandi, la soubrette argentina ed Elisabetta Canalis ma proprio riguardo a Belen ha ancora qualche sassolino nella scarpa visto che ha rilanciato: “Mi parlò solo sul palco, perché era da copione. Fuori non mi ha mai rivolto la parola”. Proprio nell’anno della farfalla che l’ha consacrata al grande pubblico, sembra proprio che Belen non abbia avuto tempo e modo di rivolgere parola all’attore.

L’ATTACCO DI ROCCO PAPALEO

Sarà diverso adesso? Rocco Papaleo sarà alla conduzione del DopoFestival al fianco di un’altra attrice, Anna Foglietta, a partire da oggi, 5 febbraio, dall’1.45 circa alla fine della prima puntata della kermesse. Con la coppia di conduttori ci sarà anche la superband formata da Roberto Dellera, Federico Poggipollini, Sergio Carnevale, Enrico Gabrielli e Beatrice Antolini. Il pubblico e i giornalisti hanno accolto con un boato di sorpresa le parole dell’attore che, al momento, non ha ricevuto risposta, almeno non via social visto che la showgirl si trova in Argentina e tace sui social ormai da ore. Forse al suo risveglio dirà la sua sulle dichiarazioni di Rocco Papaleo? Lo scopriremo tra qualche ora.

