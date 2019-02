Sanremo 2019/ Abiti, vestiti e stilisti prima serata: come si vestiranno i cantanti?

Tutto è pronto per la prima puntata del Festival di Sanremo 2019 e, oltre al look dei 24 artisti sul palco, il pubblico e gli amanti della moda e delle tendenze, avranno il loro bel da fare con i conduttori di questa edizione. Le prime novità arrivano proprio in queste ore e confermano la scelta della “solennità” da parte di Claudio Baglioni che per il suo secondo Festival ha scelto ancora Ermanno Scervino che ha confezionato per lui tre abiti per ogni serata e varierà tra il blu, il nero, il bianco e il grande classico. Quindi nessuno scossone per il re della kermesse che, ancora una volta, starà da parte pronto a tenere le redini ma senza mai intralciare il percorso di artisti e collaboratori e questo si rispecchierà nel look caratterizzato dai suoi giacchini con collo alla coreana e abbottonatura con gemelli. Altra storia per Claudio Bisio che, a differenza del suo compagno di avventura, ha optato per la fantasia di Etro. Dallo smoking blu all’oro, dal velluto alle paillettes per lui in questa prima serata e poi tanto Giorgio Armani per il seguito della kermesse. (Hedda Hopper)

Il look delle “conduttrici” del Festival di Sanremo 2019

La 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019 è quasi realtà. Oggi, martedì 5 febbraio, nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Rai, si apriranno i battenti della kermesse musicale più amata d’Italia. Oltre alle canzoni, sul palcoscenico dell’Ariston, gli artisti si avvicenderanno e con loro, anche gli abiti scelti per l’occasione. Ecco perché, non sarà solo la Sanremo musica la vera protagonista. Abiti, make-up e tagli di capelli, la faranno da padrona, come ogni anno. Naturalmente, l’aspetto legato al look interesserà anche i conduttori. Al fianco di Claudio Bisio e Claudio Baglioni ci sarà la mitica Virginia Raffaele che, messa da parte l’opportunità di lasciarsi andare ad imitazioni e altro, sarà se stessa e fascerà il suo corpo con un mix di griffe famose come Giorgio Armani Privé (scelto per la prima e l’ultima serata) e poi Schiaparelli e Gianbattista Valli, e Philosophy. Gran parte dei vestiti saranno in lungo e anche per lei sembra che non mancherà un tocco di oro e i classici nero e blu. Anna Foglietta, presentatrice del dopo Festival, ha puntato su uno stile Greta Garbo affidandosi ad Alberta Ferretti e all’amica Marvi De Angelis.

Look e abiti Sanremo 2019

Oltre a Virginia Raffaele, occhi tutti puntati per le artiste in gara: Arisa, Anna Tatangelo, Paola Turci, Patty Pravo, Federica Carta. Anche alcuni maschietti potrebbero riservare delle sorprese non da poco in quanto, alcuni di loro sono fortemente attenti al look. Da Irama, Motta, Einar, Achille Lauro e Mahmood, molti artisti curano oltre che la musica anche la loro immagine sul palco. Grande attesa anche per le proposte degli ospiti: da chi si faranno vestire Giorgia, Elisa, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli e Fabio Rovazzi? Lo scopriremo nel corso di queste serate. Per curare il look degli artisti di Sanremo 2019, così come segnala MarsalaLive.it, ci sarà anche Angela Palumbo, hairstylist ufficiale di “Area Stile”. Esperta nel settore, sarà presente all’interno degli spazi dell’Hotel Royal, al fianco dei migliori esperti make up, moda e hair stylist. “Orgogliosa ed emozionata di partecipare all’atteso e seguitissimo evento nazionale, rappresentando peraltro la mia città – dice Angela ai colleghi siciliani -. Ho più volte, negli anni, preso parte a fiere e saloni dedicati alle ultime tendenze moda capelli (…) ma certamente il Festival di Sanremo è una tappa particolarmente significativa”.



