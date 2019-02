Sanremo 2019 prima serata / Festival, cantanti e canzoni in gara: scaletta e programma

L’attesa è finita. Martedì 5 febbraio, le luci dei riflettori si riaccendono sul Teatro Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo 2019. Alle 20.35 su Raiuno, Claudio Baglioni darà il via al 69° Festival della Canzone Italiana. Accanto al direttore artistico, ci saranno due conduttori d’eccezione che faranno da spalla a Baglioni, ma che faranno divertire il pubblico con le loro incursioni. Dopo la precedente esperienza con Carlo Conti a Sanremo 2016 accanto a Gabriel Garko e Madalina Ghenea, torna come primadonna assoluta Virginia Raffaele, pronta a portare sul palco dell’Ariston nuove imitazioni, ma anche il suo talento da showgirl. Anche quest’anno, Baglioni ha voluto accanto a sé un attore: il difficile compito di non far rimpiangere Pierfrancesco Favino tocca a Claudio Bisio, uno dei protagonisti del cinema e della televisione italiana più amati dal pubblico.

SANREMO 2019: IL PROGRAMMA DELLA PRIMA SERATA

Con l’eliminazione della categoria Giovani, tutti gli artisti ammessi al Festival faranno parte dei Big. Durante la prima serata del 69esimo Festival di Sanremo, si esibiranno tutti i cantanti in gara. Nel corso della serata, il pubblico potrà ascoltare per la prima volta le 24 canzoni scelte da Claudio Baglioni. La gara entrerà subito nel vivo con le canzoni che saranno immediatamente votate dal televoto (vale il 40%), dalla giuria demoscopica (vale il 30%) e dalla sala stampa (vale il 30%). Al termine della serata sarà stilata la prima classifica obbligatoria. Non sono previste le eliminazioni: tutti i cantanti, dunque, anche quelli che occuperanno le ultime posizioni, torneranno ad esibirsi nelle prossime serate. I voti ottenuti già nel corso di questa prima sera, tuttavia, saranno sommati a quelli delle serate successive e serviranno per arrivare ad eleggere il vincitore del 69esimo Festival di Sanremo.

GLI OSPITI

Claudio Baglioni per il suo secondo Festival di Sanremo ha puntato sul made in Italy. Non solo i cantanti, ma anche gli ospiti parleranno italiano anche se non mancherà quel pizzico di internazionalità rappresentato dagli artisti italiani che, all’estero, sono delle vere e proprie star. La prima serata del Festival di Sanremo 2019 si apre così all’insegna di uno degli artisti italiani più amati e conosciuti nel mondo. Sul palco del Teatro Ariston salirà così Andrea Bocelli. Il tenore delizierà il pubblico dell’Ariston 25 anni dopo aver vinto la categoria Nuove Proposte con la canzone “Il mare calmo della sera”. Oggi, però, non sarà da solo. Bocelli, infatti, si esibirà insieme al figlio Matteo sulle note del celebre duetto “Fall on me”. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, questa sera torneranno sul palco dell’Ariston in qualità di ospiti, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

I CANTANTI IN GARA AL FESTIVAL DI SANREMO 2019

Sono 24 i cantanti che si esibiranno nel corso della prima serata di Sanremo 2019. Tutti gli artisti presenteranno al pubblico, alla giuria demoscopica e alla sala stampa le proprie canzoni. Ecco tutti i nomi: Achille Lauro con Rolls Royce; Anna Tatangelo con Le nostre anime di notte; Arisa con Mi sento bene; BoomDaBash con Per un milione; Daniele Silvestri con Argento vivo; Einar con Parole nuove; Enrico Nigiotti con Nonno Hollywood; Ex-Otago con Solo una canzone; Federica Carta e Shade con Senza farlo apposta; Francesco Renga con Aspetto che torni; Ghemon con Rose viola; Il Volo con Musica che resta; Irama con La ragazza con il cuore di latta; Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me; Mahmood con Soldi; Motta con Dov’è l’Italia; Negrita con I ragazzi stanno bene; Nek con Mi farò trovare pronto; Nino D’Angelo e Livio Cori con Un’altra luce; Paola Turci con L’ultimo ostacolo; Patty Pravo con Briga con Un po’ come la vita; Simone Cristicchi con Abbi cura di me; Ultimo con I tuoi particolari; The Zen Circus con L’amore è una dittatura.



