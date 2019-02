Striscia la notizia contro Claudio Baglioni/ Sanremo 2019, conflitto d’interesse e clausola: nuove rivelazioni

E’ tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2019 e come da tradizione non mancano le polemiche: Striscia la notizia contro Claudio Baglioni, il tg satirico annuncia un secondo capitolo del duello a distanza sul conflitto di interesse che coinvolge il direttore artistico della kermesse canora. Michele Monina ha confermato che il cantante ha violato il contratto e questa sera, alle ore 20.35, Pinuccio tornerà ad occuparsi del suo contratto. Claudio Fasulo, responsabile intrattenimento di Rai 1, ha sottolineato che «La clausola di trasparenza c’è ed è stata rispettata, il contratto di Claudio Baglioni è in linea con quello firmato dai direttori artistici precedenti». Ma c’è un però…

STRISCIA LA NOTIZIA CONTRO CLAUDIO BAGLIONI: CHAPTER II

«Si è dimenticato di dire che c’è un’altra clausola», le parole dell’inviato di Striscia la notizia. La clausola in questione recita: «Resta fin da ora chiarito tra le parti che non sono considerati incompatibili con le previsioni di cui sopra, né in conflitto di interessi, i rapporti contrattuali già in essere». Pinuccio spiega: «Fin da ora il collaboratore (Baglioni, ndr) dichiara di avere un contratto con la Bag srl, distribuita da Sony Italia. Il collaboratore dichiara di avere con la stessa Bag srl un rapporto per la realizzazione di spettacoli musicali dal vivo, prodotti e venduti da F&P Group Srl e dalla Friends & Partners Spa. Le parti si danno atto che ciò non rappresenta una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi». E sono attese nuove rivelazioni degne di nota: «Questa è una cosa su misura. Sotto il contratto c’è la firma di Mario Orfeo. Noi vogliamo chiedere a Orfeo, presente anche lui al matrimonio di Salzano, vi siete resi conto che nel momento in cui avete messo questa clausola avete confermato un conflitto di interessi. E nel contratto l’avete anche legittimato?».

