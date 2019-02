ULTIMO/ Video, “I tuoi particolari”: i dettagli sono la sfaccettatura più importante (Sanremo 2019)

Lui si autodefinisce “Ultimo” perché, dice che nella vita arriva sempre ultimo. Vedremo se sarà così anche a Sanremo 2019 dove canterà “I tuoi particolari”. Intanto a Sanremo Giovani dell’anno scorso è arrivato primo con il brano “Il ballo delle incertezze“: “È un brano che rappresenta chi non ha un domani nella società, che ha più domande che risposte, è il mio ennesimo attestato che tende la mano a chi è emarginato”, ha detto il cantante. Niccolò Morriconi, vero nome di Ultimo, ha 23 anni ed è nato a Roma. Preparato musicalmente, studia infatti pianoforte dall’età di 8 anni e scrive canzoni da 14 anni, ha all’attivo due dischi, Pianeti e Peter Pan. Dopo l’avventura Sanremese, Ultimo pubblicherà il suo terzo album Colpa delle favole: “Tenetevi pronti… un disco che andrà a chiudere il cerchio di ‘Pianeti’ e ‘Peter Pan’… ‘Colpa delle favole’ è la consapevolezza che quando sogni troppo prima o poi arriva la realtà… mi misi al pianoforte, fissai il vuoto e pensai “non è colpa mia, è colpa delle favole”….“, ha scritto su Instagram.

GLI AFFETTI DI ULTIMO

Oltre a una simpatica fidanzata che non appartiene al mondo dello spettacolo, da qualche tempo nella vita di Ultimo c’è anche un cagnolino a fargli compagnia: “Il mio cagnolino si chiama Spugna, è ancora piccolo ed è una di quelle cose che ti portano ad apprezzare la giornata. Ti sveglia alla mattina, ti salta addosso e ti dà la sensazione di dover stare dietro a qualcosa di forte. Amando gli animali, apprezzo il loro linguaggio che è molto diretto”. Ultimo ha anche un fratello, a cui ha dedicato la vittoria a Sanremo Giovani 2018: “sta combattendo una battaglia importante“.

I TUOI PARTICOLARI, IL TITOLO DELLA CANZONE DI ULTIMO AL FESTIVAL DI SANREMO 2019

Il pezzo che Ultimo presenterà in concorso si intitola I tuoi particolari. È una semplice canzone di un amore finito, il protagonista non riesce ad abituarsi ala mancanza di lei, il suo ricordo è sempre presente: prepara due piatti da mangiare anche se è solo, si volta quando cammina convinto che ci sia qualcuno. Così non gli resta che chiedere a Dio nuove parole d’amore per riconquistare il cuore di lei. “La canzone è nata perché volevo descrivere i particolari di una circostanza, i particolari sono la sfaccettatura più importante paradossalmente…. tutti quei momenti sono quelli che resteranno di più nel tempo“, ha detto Ultimo ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. A Sanremo 2019 Ultimo duetterà con Fabrizio Moro, nella serata di venerdì 8 febbraio: “Non potevo non portare un fratello sul palco di Sanremo nella serata dei duetti. Andiamo ad emozionarli Fab”, ha scritto su Instagram, annunciando il duetto con il cantante romano.





