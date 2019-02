UNA VITA, PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 5 febbraio: Blanca annuncia di essere incinta, Rosina lascia Liberto?

Doppio appuntamento con Una vita che oggi, martedì 5 febbraio, torna in onda non solo con la consueta puntata pomeridiana, ma anche in serata. Su Rete 4, alle 22.25, subito dopo la puntata serale de Il Segreto, torneranno ad emozionare il pubblico italiano gli inquilini di Acacias che, ormai da tempo, regalano colpi di scena e sorprese. Al centro del nuovo episodio ci sarà ancora il triangolo amoroso formato da Samuel, Banca e Diego. La figlia di Ursula, pur avendo sposato Samuel, non riesce ad allontanarsi totalmente da Diego che, pur con una profonda sofferenza nel cuore, prenderà un’amara decisione. Vivranno un momento decisamente difficile anche Elvira e Rosina, alle prese con problemi di cuore anche se per ragioni diverse. Cosa accadrà, dunque, nel dettaglio? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

UNA VITA: BLANCA INCINTA, MA CHI E’ IL PADRE TRA SAMUEL E DIEGO?

Dopo aver scoperto di essere incinta, Blanca non sa se esserne felice o meno. La figlia di Ursula, infatti, non ha la certezza di chi sia il padre del bambino. Dopo essersi confidata con Leonor la quale la accompagna da un dottore per avere la certezza che sia incinta, Blanca annuncia la sua gravidanza. Samuel ne è felice, ma non sa che tra la moglie e il fratello Samuel c’è stato più di un bacio. Blanca, però, afferma con certezza che il padre de bambino è Samuel. Non volendo trasformarsi in una madre egoista come lo è stata Ursula, Blanca si dice certa che Samuel sarà il padre giusto per il suo bambino. Diego, nel frattempo, non riuscendo più ad ignorare i suoi sentimenti per la cognata, decide che è arrivato il momento di partire e lasciare per sempre la città.

ANTICIPAZIONI: IL SACRIFICIO DI ROSINA

Dopo essersi illusa di aspettare un figlio di Liberto, Rosina deve fare i conti con la natura. La donna, infatti, dopo essersi confidata con Susana, scopre che si sta avvicinando alla menopausa. Una scoperta che sconvolge la donna che, non potendo più avere figli, si sente inutile. Non volendo costringere Liberto a vivere al suo fianco e condannarlo così ad una vita senza figli, Rosina medita di lasciarlo, ma Susana le chiede di non far soffrire il nipote perché non se o merita. Elvira, nel frattempo, sempre più furiosa con Adela e Simon, decide di giocare a carte scoperte. La figlia del colonnello Valverde, così, si reca in sartoria e svela all’ex suora che Simon è il figlio illegittimo di Susana. Adela, però, delude Elvira dicendole di essere a conoscenza da tempo di questo segreto.



