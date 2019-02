Uomini e Donne / Ida Platano ancora innamorata di Riccardo: “Ma non è più quello di una volta” (Trono Over)

“Pensavo che Riccardo fosse il mio guerriero ma è evidente che non lo sia perché non ha lottato fino in fondo per noi.” A parlare è Ida Platano, la nota dama del trono Over che ha deciso di tornare nello studio di Uomini e Donne dopo la rottura con Riccardo Guarnieri. Il loro sembrava essere un grande amore, invece è finito con la volontà del cavaliere di chiudere ogni rapporto per la loro incompatibilità. Riccardo è allora subito tornato nello studio di Uomini e Donne alla ricerca di un nuovo amore, Ida ha invece aspettato qualche settimana anche se è evidente che la dama sia ancora innamorata di lui. E non lo nega quando le si pone la domanda specifica nel corso dell’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne in edicola questa settimana. “Anche solo vederlo con un’altra mi ha fatto stare male.” ammette Ida, ripensando al suo incontro con Riccardo in studio.

Ida Platano: “Riccardo? Non è più quello di una volta”

La dama di Uomini e Donne ammette di essere ancora provata dalla rottura con Riccardo Guarnieri: “È successo tutto troppo in fretta, soprattutto in virtù delle importanti promesse che ci eravamo fatti, dopo tutto quello che ci siamo detti che avremmo voluto fare insieme per coltivare il nostro amore.” Poi continua: “Quando l’ho visto ballare con le altre mi sono sentita morire dentro – e aggiunge – È stato tutto così strano: il mio amore era dall’altra parte dello studio e io ero una sconosciuta. Il suo sguardo non era quello che conoscevo, c’era come un muro davanti a noi e questa cosa ha limitato i miei comportamenti”. Nonostante sia ancora innamorata di Riccardo, Ida Platano è davvero determinata a voltare pagina e trovare il suo grande amore. Ci riuscirà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA