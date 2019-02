Uomini e Donne/ Teresa dalla villa alla scelta: Andrea e Antonio svelano i loro sentimenti (Trono Classico)

C’è tanta attesa ormai da parte del pubblico di Uomini e Donne in merito all’imminente scelta di Teresa Langella. Ciò che è certo, è che la tronista non ha ancora registrato il fatidico momento e che, dunque, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi non sanno ancora cosa accadrà. Le ultime news tuttavia ci svelano che proprio pochi giorni fa, Teresa è stata in villa con i suoi due corteggiatori per circa due giorni durante i quali sono accadute molte cose che, al momento, rimangono top secret. Questo vuol dire che alla scelta manca ormai pochissimo, potrebbe essere addirittura fatta in queste ore. Intanto il pubblico continua a chiedersi chi tra Andrea e Antonio possa essere il fortunato. Se lo chiedono anche i diretti interessati che, prima del momento fatidico, hanno raccontato al magazine di Uomini e Donne quali sono le loro sensazioni.

ANDREA E ANTONIO: LE EMOZIONI PRIMA DELLA SCELTA

“Solo a pensarci mi viene l’ansia. – ammette Andrea Dal Corso – Dovrò portare i parenti, i miei amici e la cosa che più di tutte mi dispiace è che ci sarà anche una famiglia che dovrà andare via con l’amaro in bocca. A livello umano non è piacevole”. Ma sarà lui la scelta di Teresa? “Non mi sento un cavallo perdente, ma neanche uno su cui scommettere. – racconta il corteggiatore, che aggiunge – Se dovessi rispondere con il cuore, mi sentirei di dire che quello che lei cerca la spinge più verso di me, però qualcosa mi dice che non basta”. Anche Antonio ha svelato al Magazine di Uomini e Donne quali sono i suoi sentimenti per Teresa: “Sento delle emozioni forti. Credo di essermi innamorato di lei. – così conclude – Ma a volte il sentimento non basta e io sono stanco. Forse questa storia con Teresa non prevedeva il lieto fine”.

