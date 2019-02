Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli/ “Il segreto del nostro amore è in camera da letto” (Sanremo 2019)

Veronica Berti è la donna a cui è legato Andrea Bocelli da 16 anni. Veronica è arrivata nella vita di Bocelli dopo la fine del matrimonio da Enrica Cenzatti, finito nel 2002, da cui ha avuto due figli, Amos e Matteo. Il tenore e Veronica si sono sposati in gran segreto nel 2014 in un giorno importante per la coppia ovvero il 21 Marzo, giorno dell compleanno della figlia Virginia, nata nel 2012. La coppia ha pronunciato il fatidico sì a Livorno, al Santuario di Montenero con una cerimonia blindata e molto intima. Un matrimonio riservato come l’amore che unisce Veronica Berti e Andrea Bocelli. La coppia, infatti, non è solita finire sui rotocalchi di gossip e preferisce vivere la propria vita privata lontana dalle luci dei riflettori.

VERONICA BERTI E ANDREA BOCELLI: “IL SEGRETO DEL NOSTRO AMORE”

Per Andrea Bocelli e Veronica Berti è come se il tempo non fosse passato. La coppia, infatti, è sempre felice e innamorata come il primo giorno, ma qual è il segreto di un’unione così importante? In un’intervista rilasciata quache tempo fa dal tenore a People, il tenore ha spiegato che, se non c’è chimica, è difficile resistere così tanti anni. “La mia teoria è la chimica. Se c’è chimica tra due persone, c’è anche poesia, armonia, comprensione reciproca, c’è amore. Altrimenti, niente” – ha spiegato Bocelli rivelando che il segreto delle coppie felice è in camera da letto – “Se la porta della camera da letto si apre su qualcosa di bello e interessante, l’amore durerà. Se la porta della camera da letto si apre su qualcosa di noioso e poco stimolante, non durerà”.

VERONICA BERTI: “ANDREA BOCELLI E’ MOLTO ROMANTICO”

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, è stata Veronica Berti a parlare del suo amore con Andrea Bocelli: «Sono fortunatissima, perché Andrea è molto romantico: ho delle mail che sono decisamente private, a volte sono poesie, a volte rime, a volte… proposte indecenti», ha svelato la signora Bocelli. Grazie al marito, inoltre, Veronica Berti si è anche convertita. Il tenore, infatti, le ha fatto delle vere e proprie lezioni di catechismo: «Io provengo da una famiglia figlia del ’68, un po’ mangiapreti. Fino a 20 anni non sapevo neppure l’Ave Maria. Andrea ha passato notti intere a farmi catechismo. Solo a 23 anni, come consapevole scelta, mi sono battezzata. È molto competitivo. Quando gli hanno detto che a 50 anni non poteva imparare a fare surf, ci ha fatto un’estate sul surf».





