Youma Diakite si ritira dall’Isola dei Famosi 2019/ Video: “mio figlio sta male, ho deciso di tornare a casa”

Youma Diakitè si ritira dall’Isola dei Famosi 2019. L’annuncio è arrivato direttamente dal reality show di canale 5. L’ex modellla ha decido di tornare in Italia per motivi personali. “Niente di grave, solamente che arriva il punto in cui il gioco finisce perchè capisci che ci sono delle persone che stanno male. Mio figlio lo sta prendendo in un modo un po’ traumatico e quindo ho deciso di tornare a casa” – spiega Youma a Marco Maddaloni. Una decisione dettata dal cuore di mamma quella della modella che, informata della situazione in Italia, ha deciso di abbandonare in anticipo il reality show nonostante fosse pronta a combattere la fame, il freddo e tutte le difficoltà dell’Honduras per arrivare fino in fondo. Pur con amarezza, Youma si dice convinta di voer tornare in Itaia da suo figlio, nato dalla relazione Fabrizio Ragone.

Youma Diakitè: “mi porto via i miei compagni d’avventura”

Prima di lasciare l’Isola dei Famosi 2019, in confessionae, Youma Diakite ha raccontato così si porterà dietro della sua esperienza in Honduras. “Di questa isola mi porto via i miei compagni di avventura, soprattutto Marco Maddaloni, Ghezzal, e Aaron Nielsen, me li porto nel cuore!”, dice l’ex modella. Marco Maddaloni è uno dei più colpiti dal ritiro di Youma anche se comprende benissimo le sue ragioni. Prima di lasciarla andare, il judoka cerca d’infonderle coraggio: “Sii soddisfatta di te stessa, hai fatto una grande Isola e ci hai reso a tutti le cose più facili!”. Nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2019, dunque, Youma sarà in studio con Alessia Marcuzzi? Al momento non è dato saperlo. Dopo Francesca Cipriani, dunque, l’Isola perde un’altra bellezza femminile. Cliccate qui per vedere il video.

