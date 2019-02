Amici 18 / Anticipazioni registrazione: Vincenzo Di Primo conquista il serale? Nuova sfida tra Sparta e Atene

Tutto è pronto per una nuova registrazione di Amici 18, che si terrà oggi, 6 febbraio 2019. Cantanti e ballerini sono pronti a tornare nello studio di Canale 5 per nuove sfide a squadre ma, soprattutto, per scoprire se anche altri allievi riusciranno a conquistare l’ambita maglia del serale. La scorsa settimana è stato Rafael ad avere la possibilità di esibirsi per l’accesso al serale grazie ala sua media del 9. Superati i tre step, il ballerino è riuscito ad aggiudicarsi il primo posto all’ultima fase del talent. Ma la corsa al serale continua e la nuova registrazione avrà inizio con Vincenzo Di Primo che tenta la stessa strada di Rafel. Il ballerino oggi potrà esibirsi per tre professori che decideranno se anche lui potrà avere un posto al serale o, per il momento, no. Dopo le esibizioni di Vincenzo e l’esito di queste, Maria De Filippi darà inizio alla nuova sfida a squadre.

DOPPIA SFIDA TRA SPARTA E ATENE

Sparta e Atene tornano a sfidarsi nel corso del nuovo speciale di Amici 18 che, ricordiamo, andrà in onda sabato su Canale 5 a partire dalle 14.10. Oggi, nel corso della nuova registrazione, le squadre si confronteranno nuovamente e con grande concentrazione, visto che, il migliore di quella vincente in fatto di voti avrà la possibilità di esibirsi per l’accesso al serale. Il peggiore della perdente, invece, finirà in sfida immediata e rischierà il posto nella scuola di Amici. Non mancheranno polemiche, che in settimana hanno visto protagonista soprattutto Mameli a causa di alcune brutte dichiarazioni fatte sullo sfidante di Jefeo visto sabato scorso. La sfida tra Sparta e Atene sarà anche questa settimana doppia e potrebbe dare spazio a nuovi ingressi nella scuola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA