Anna Foglietta scivola sull’apostrofo: “Qual’è..”/ Al Dopofestival, pioggia di critiche dal web

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Anna Foglietta al Dopofestival 2019. L’attrice affianca Rocco Papaleo e Melissa Greta Marchetto. Durante la prima serata, però, la scena è stata tutta la sua, soprattutto sul web, dove ha ricevuto una pioggia di critiche per lo scivolone grammaticale commesso in diretta che non è passato inosservato agli occhi attenti dei telespettatori. L’attrice, seduta su un’altalena, ha posto una serie di domande e quesiti ai cantanti e ai vari ospiti della serata commettendo, però, una serie di scivoloni linguistici che, da un lato, hanno provocato l’ironia de pubblico e, dall’altro, una pioggia di critiche da parte del popolo del web. A far discutere è stata soprattutto una domanda che Anna Foglietta ha rivolto ad Achille Lauro, trascritto su un cartello mostrato al pubblico: “Qual è il tuo tallone di Achille?”. Subito dopo, l’attrice ha commesso un atro errore “Per essere un genio non ti devi conformere alle regole”.

ANNA FOGLIETTA E L’ERRORE GRAMMATICALE: LE CRITICHE DEL WEB

Lo scivolone grammaticale di Anna Foglietta ha scatenato i commenti degi utenti del web che non hanno risparmiato frecciatine e battutine nei confronti dell’attrice. “Qualcuno dia ad Anna Foglietta un manuale di ortografia e grammatica italiana”; “La Foglietta provoca l’Accademia della Crusca!”; “Anna Foglietta, il tuo tallone d’Achille è sicuramente la grammatica”, hanno scritto gli utenti. Il debutto dell’attrice, dunque, non è stato indolore. Protagonista della fiction e del cinema italiano, molti si aspettavano una performance più energica dell’attrice che, però, forse a causa dell’emozione, non è riuscita a tirare fuori tutta la sua grinta. Andrà meglio questa sera? Molto autoironica, la Foglietta riuscirà a trasformare in un’arma vincente il suo errore grammaticale?

