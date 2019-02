Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros/ Video, le minacce e il periodo sotto scorta

Nata dall’amore tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti ha davanti a sé un futuro nel mondo dello spettacolo. Nata il 5 dicembre del 1996, la giovane figlia d’arte ha già raccolto un’esperienza di alto profilo in televisione al fianco della madre come inviata del programma Vuoi scommettere?, in onda su Canale 5, ed è pronta a fare il salto di qualità. Ha solo 22 anni ma è già grande: vive da sola, ama alla follia il fidanzata Goffredo Cerza e non ha timore a parlare dell’ipotesi di mettere al mondo un figlio: «Fare diventare nonna Michelle? Ma lei è abituata male, mi ha avuto quando aveva 19 anni: sono già in ritardo di tre anni per lei», le sue parole in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Gente.

L’INCUBO DELLE MINACCE E IL PERIODO SOTTO SCORTA

La figlia di Michelle Hunziker, che questa sera sarà protagonista al Festival di Sanremo 2019, ha vissuto un momento particolarmente delicato negli scorsi mesi: ha infatti raccontato di aver ricevuto una minaccia concreta di essere sfregiata con l’acido. Da quel momento ha iniziato a vivere sotto scorta: «Da subito abbiamo reagito mettendomi a fianco una persona, che è Sergio, la mia guardia del corpo che adoro follemente e che è una persona incredibile. Noi viviamo in simbiosi: praticamente faccio tutto insieme a lui», le sue parole a Verissimo. Prosegue Aurora Ramazzotti: «Non è semplice per una ragazza di ventuno anni improvvisamente trovarsi a non avere la libertà di fare quello che possono fare tutti. Io non ho mai potuto fare ciò che possono fare tutti: non è un problema, io sono cresciuta in queste vesti. I primi tempi è stato difficile, non sono nemmeno uscita di casa, perché comunque ti spaventi di fronte a un fatto del genere, ma poi trovi un modo di conviverci e la superi. Ad oggi ancora ho un po’ paura alcune volte, ma la vita va avanti».

AURORA RAMAZZOTTI E L’AMORE DELLA FAMIGLIA

Lo scorso 5 dicembre 2018 Aurora Ramazzotti ha compiuto 22 anni e il messaggio inviatole dalla madre Michelle ha fatto il giro del web, commuovendo tutti: «Non volevi nascere..il termine era il 28 di novembre e da lì in poi ogni giorno qualcuno mi diceva cosa fare per stimolarti a conoscere il mondo…ad uscire dal calduccio e a prenderti il tuo primo bacio. Finalmente il 5 Dicembre del 1996 alle 12.14 minuti, ti hanno messa sul mio petto e mi ricordo ancora il primo pensiero: “ma quanto è bella…ha le labbra a forma di cuore il mio angelo. Da quel istante in cui hai aperto gli occhietti a fatica e mi hai guardata, con un tonfo di gioia al cuore…mi è cambiata la vita. Tutto da quel momento in poi aveva davvero un senso…sei nata tu. Ti amo. Auguri amore mio». Nonostante l’addio tra Eros e la Hunziker, Aurora ha spiegato che l’amore non è mai mancato: «Per me la cosa più importante è stata vedere i miei genitori felici. L’amore porta felicità. È vero che durante l’adolescenza è stato più difficile, ma ho sempre ho avuto un bellissimo rapporto con i partner dei miei genitori. Sono stata fortunata».





