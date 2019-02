Bjorn Borg, ex marito di Loredana Bertè/ Nozze lampo, ma: “Dovevo lasciarlo prima!” (Sanremo 2019)

Loredana Bertè è tornata sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2019, con un nuovo pezzo bomba. La mamma rock della musica italiana, si è lasciata alle spalle i suoi tanti e tormentati amori, tra cui quello con l’ex tennista Bjorn Borg. Nella sua autobiografia scritta con Malcom Pagani, la cantante ha parlato anche del suo ex marito. All’inizio Borg, sembrava apprezzare la sua eccentricità: “Ma all’inizio ogni cosa sembrava diversa. L’ho sposato perché si era presentato in un modo: I love you, honey, poi è diventato un altro”, ha raccontato a Teresa Ciabatti sul Corriere della Sera. La loro storia non era affatto una favola: “Niente di più lontano. Con Borg ho perso sentimenti e conti in banca. Pagavo sempre io, i miliardari non hanno mai soldi in tasca. Anche oggi, se ci ripenso, non lo so se è stato amore vero, sono stata trascinata dall’idea che potesse essere per sempre, e io non avevo mai avuto niente per sempre“. Loredana Bertè e Bjorn Borg si sono lasciati nel 1992, a detta della cantante, troppo tardi: “Dovevo farlo prima!”. Poi la vita dopo Borg, tornando a Milano: “Daniela Zuccoli, la moglie di Mike Bongiorno, mi affitta casa sua. Fa schifo, gliela ristrutturo completamente, faccio la cucina all’ingresso, entravi in casa e c’era il frigo”.

Bjorn Borg, ex marito di Loredana Bertè

Loredana Bertè e Bjorn Borg sono stati insieme dal 1988 al 1992. I due si sono sposati a Milano pochi mesi dopo essersi conosciuti, ma il loro fu un matrimonio segnato dai vizi del tennista. “Agli inizi degli anni Novanta, l’ossessione per la coca, da vizio personale irrimediabile, si tramutò in pericolo sociale. A Milano Björn scendeva in mezzo alla strada e chiedeva la bamba a chiunque. Voleva farsi. Della reputazione e delle conseguenze non gli importava più nulla”, ha scritto la Bertè nella sua autobiografia. “Ero gelosa della cocaina. Lui insisteva: “Sballiamoci insieme”. Per capire cosa provasse e sentirmi più vicina a lui, accettai. Fui debole, perché non servì: me la preferiva costantemente. Tentai di assumerla ai suoi ritmi, ma provai disgusto”, scrive ancora Loredana, per poi narrare un episodio shock: “Una volta mi mise la pistola in bocca per giocare alla roulette russa e un’altra, nel 1991, per provocarlo e fargli vedere che di buttare tutto per aria ero capace anch’io, ingoiai cento barbiturici”.

