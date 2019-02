Bobo Vieri e Costanza Caracciolo/ Foto, primo viaggio da genitori: volano a Dubai con Stella

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono volati a Dubai con la figlia Stella. L’ex calciatore e l’ex velina di Striscia la Notizia si stanno godendo il sole e il caldo della meta del loro primo viaggio da genitori. Sempre più felici e innamorati, la coppia ha deciso di lasciare per un po’ il freddo invernale dell’Italia e cominciare a far vedere il mondo alla loro piccolina che, da quando è venuta al mondo, ha completamente stravolto la vita di entrambi. Mamma Costanza e papà Vieri hanno occhi solo per Stella e, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Diva e Donna, l’ex velina tesse le lodi del compagno come papà. “E’ l’uomo della mia vita, meraviglioso, un papà magnifico. Anche se è emozionato per questa nuova esperienza sembra che lo faccia da sempre. Gli sono sempre piaciuti i bambini ed è veramente molto portato”.

BOBO VIERI E COSTANZA CARACCIOLO: MATRIMONIO ENTRO L’ANNO?

L’amore tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo non potrebbe andare meglio. L’arrivo di Stella ha unito ancora di più i due che non escludono di poter convolare a nozze. In Costanza, l’ex calciatore ha trovato a donna giusta per mettere su famiglia e, ad oggi, non esclude di potersi anche sposare. Per convincere, però, la sua dolce compagna a pronunciare il fatidico sì, Vieri dovrebbe tirare fuori tutte le sue doti da principe azzurro. “Vedremo. Io sono molto tradizionalista quindi fino a quando non si mette in ginocchio e mi fa una proposta come si deve… io mi riservo”, ha detto l’ex velina a Diva e Donna. Il 2019, dunque, sarà l’anno giusto per i fiori d’arancio? La coppia convolerà a nozze il prima possibile o aspetterà che Stella cresca per assegnarle il ruolo di damigella d’onore?





