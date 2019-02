Claudio Baglioni/ Video: l’omaggio a Fabrizio Frizzi e i duetti con i super ospiti (Sanremo 2019)

La prima serata della 69° edizione del Festival di Sanremo è ormai alle spalle, tra poche ore prenderà il via la seconda serata e c’è grande attesa per lo spettacolo che offrirà il team guidato dal direttore artistico Claudio Baglioni. Ridefinitosi “dirottatore” artistico, il cantante si è detto soddisfatto dell’esordio, ribadendo che «l’obiettivo del popolar-nazionale sembra raggiunto, al di là dei numeri che sono interessantissimi, c’è la sensazione che sia stato un buon Festival». Baglioni si è poi soffermato su una delle gaffe della serata, ovvero il problema tecnico che ha tardato di qualche minuto l’esibizione del duo Patty Pravo-Briga: «Ieri il festival si è fermato per qualche minuto, al momento dell’esibizione di Patty Pravo perché il pianista ha avuto un bisogno impellente. Capite da cosa può essere fermato un festival? Dalla pipì di un pianista».

L’OMAGGIO A FABRIZIO FRIZZI E LE GAG CON I CO-PILOTI

Non sono tardate ad arrivare le polemiche, con i giornalisti che hanno evidenziato la mancanza di coerenza tra passato e futuro. «Faccio da parafulmine contro lo sciacallaggio sul Festival», ha ribadito il direttore artistico in conferenza stampa, che nel corso della prima serata ha sfoggiato numerose gag con il duo di co-presentatori formato da Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Non sono mancate le battute sull’età di Baglioni, con l’ex volto di Zelig che ha recitato un monologo di quattro minuto basato sulle polemiche pre-Festival sulle dichiarazioni pro-migranti. Momenti di ilarità che sono stati alternati a passaggi toccanti, uno su tutti l’omaggio a Fabrizio Frizzi: «Oggi è 5 febbraio, Fabrizio compirebbe 61 anni e per la prima volta non c’è. Lo voglio ricordare così, come Modugno quando canta Volare».

I DUETTI CON I SUPER OSPITI

Tra i momenti più amati dai telespettatori, non potevano mancare i duetti tra Claudio Baglioni e i super ospiti. Ieri sera si sono esibiti sul palco dell’Ariston Andrea Bocelli e Giorgia, due punti di riferimento del panorama musicale italiano e tra i più idolatrati in tutto il mondo. A differenza di quanto accaduto nella scorsa edizione, il direttore artistico si è esibito sulle note delle canzoni interpretate dagli ospiti e ha riscosso grandissimo successo in entrambi i casi. E sui social si sono scatenati i seguaci delle star sul palco ma non solo: «Grandissimo Andrea Bocelli insieme a Claudio Baglioni due Geni della nostra musica Italiana», «Bocelli e Baglioni mi fanno sentire fiera di essere italiana», «Che meraviglia ascoltare Giorgia in Come saprei accompagnata da Baglioni».





