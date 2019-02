Claudio Bisio, copia Tu si que vales?/ Video, sketch con Baglioni “ispirata” a Bruce Fauveau

Seconda puntata della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Durante la seconda serata di mercoledì 6 febbraio 2019 si alterneranno sul palcoscenico del Teatro Ariston dodici big, anche se non mancheranno ospiti e le performance degli stessi conduttori. Durante la puntata Claudio Bisio e Claudio Baglioni si sono esibiti insieme sul palco in un divertentissimo numero che sembrerebbe essere stato copiato da una puntata di Tu si que vales 2018. Bisio e Baglioni hanno interpretato alcune canzoni, ma reinterpretate in maniera davvero particolare. I due conduttori hanno cambiato la punteggiatura con una serie di suoni, pernacchie e tanto altro.

Claudio Bisio ha copiato il numero di Tu si Que Vales?

In realtà il numero di Claudio Bisio e Claudio Baglioni non è una novità per il pubblico italiano. Durante l’edizione 2018 di Tu si quel vales, infatti, i telespettatori hanno potuto assistere allo speciale numero presentato da Bruce Fauveau durante una delle puntate del reality show condotto da Belen Rodriguez su Canale 5. Come dimenticare del resto l’esibizione di Bruce Fauveau, che in quell’occasione sorprese Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, i quattro giudici del programma. Un’esibizione che non è passata inosservato, visto che il concorrente si è esibito con una “speciale” punteggiatura a tempo di bacino. Che sia una virgola o un punto esclamativo, è tutta una questione di bacino. Clicca qui per vedere il video del concorrente di Tu si Que Vales

