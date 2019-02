Dario Ballantini è il Premier Conte/ Striscia la Notizia, “Quali sono i veri fan di Claudio Baglioni”

Dario Ballantini sarà il Premier Conte nella puntata di stasera, 6 febbraio 2019, di Striscia la Notizia. Il noto comico ha già più volte interpretato questo ruolo, riuscendo a riscuotere grande successo. Quale sarà l’argomento di cui si occuperà nel prime-time di Canale 5? Come era lecito aspettarsi l’argomento centrale della serata sarà il Festival di Sanremo 2019. Ballantini/Conte sarà pronto a svelare quali sono i veri fan di Claudio Baglioni direttore artistico della kermesse della musica italiana. Per una volta dunque si parlerà del Festival ma in maniera ironica e non polemica come diverse volte è accaduto nell’ultimo periodo. Un Claudio Baglioni che stamattina nella conferenza stampa per la seconda giornata di Sanremo è stato piuttosto polemico sulle accuse di “conflitto di interesse”, anche se ha usato il suo charme per calare due tre frecciate con grande ironia. Sarà sicuramente più felice della puntata di stasera del tg satirico.

Dario Ballantini è il Premier Conte, Striscia la Notizia: i fan di Claudio Baglioni

Chi sono i veri fan di Claudio Baglioni? Lo scopriremo stasera a Striscia la Notizia dove Dario Ballantini indagherà su questo nei panni del Premier Giuseppe Conte. Nelle anticipazioni possiamo leggere anche alcune delle sue battute: “Devo difendere Claudio Baglioni. Non è un uomo di sinistra, questa è un’infamia propalata da Fabio Fazio. Fin dai suoi esordi Baglioni ha scaldato i cuori con la fiamma tricolore“. Alessandro Sallusti è un grande appassionato dell’artista: “Ti diranno sei una frana ma io a questa cosa non ci ho mai creduto. Ho tutti gli album suoi, ma ai concerti vado poco“. Conferma Maurizio Gasparri: “Sono amico di Claudio Baglioni, lo stimo e conosco le sue canzoni a memoria. Lo conosco personalmente da molti anni e quindi ho una stima sincera. Non mi sono perso un suo concerto fatto a Roma da venti anni. Quindi sono realmente un fan”. Vedremo stasera se al Festival si parlerà anche di questo.

