Dark Shadows/ Su Italia 1 il film di Tim Burton con Johnny Deep (oggi, 6 febbraio 2019)

Dark Shadows è un film di genere fantasy-thriller in onda su Italia 1 il 6 febbraio alle ore 21.35. Questa pellicola del 2012 è stata diretta dal grande regista Tim Burton, maestro delle ambientazioni “dark” con personaggi onirici e particolarmente eccentrici come La leggenda del cacciatore di Vampiri o i suoi famosi film di animazione, La sposa cadavere e Nightmare before Christmas. Dopo Edward mani di forbici e Sweeney Todd – il diabolico barbiere di Fleet Street, Tim Burton ritrova, in questo film, uno dei suoi interpreti preferiti, l’eclettico Johnny Depp (Barnabas Collins) che, insieme ad una strepitosa Michelle Pfeiffer (Elizabeth Collins Stoddard), dà vita ad una storia particolarmente avvincente, rimanendo sempre legato ai suoi personaggi in bilico fra realtà e fantasia. Fra gli altri interpreti di Dark Shadow vi sono anche Eva Green (Angelique Bouchard), Helena Bonham Carter (dr.ssa Julia Hoffman), Jonny Lee Miller (Roger Collins) e Gulliver McGrath (David Collins). Anche per Michelle Pfeiffer questa non è stata la prima esperienza con Tim Burton, essendo stata già diretta da lui nel 1992 in Batman – il ritorno. Helena Bonham Carter, indimenticabile per la sua interpretazioni della perfida Bellatrix Lestrange in Harry Potter, ha recitato più volte con Johnny Depp (Fabbrica del Cioccolato, Alice in the wonderland e Sweeney Todd) con la regia del suo ex compagno Tim Burton.

Dark Shadows, trama del film

Andiamo a vedere la trama di Dark Shadows. Siamo nel 1700, i Collins, ricca e nobile famiglia inglese, con il piccolo Barnabas al seguito, partono alla volta del Maine dove decidono di fondare un’impresa ittica che, ben presto, riscuote tanto successo da permettere loro di creare un piccolo impero, con una cittadina che porta addirittura il loro nome, Collinsport. Gli anni passano, gli affari vanno sempre meglio e Barnabas cresce diventando un giovane affascinante, dedito alla bella vita e con un debole per le donne. Seduce, così, anche una delle domestiche del suo palazzo, Angelique Bouchard ma ben presto l’abbandona e lei, per vendicarsi comincia a perseguitarlo con la magia. Da quel momento la sua vita è un susseguirsi di eventi drammatici. I suoi genitori muoiono all’improvviso, così come Josette, la sua amata fidanzata che, senza motivo, si suicida gettandosi da un’alta scogliera. Non sopportando tanto dolore Barnabas decide anch’egli di togliersi la vita, buttandosi dallo stesso dirupo per raggiungere la fidanzata. Tuttavia sopravvive scoprendo ben presto che Angelique l’ha trasformato in un vampiro immortale che, accerchiato dagli stessi abitanti di Collinsport, viene sepolto vivo all’interno di una bara.

Passano i secoli e, nel 1972, Barnabas viene liberato per caso. Scopre che la sua dimora è in rovina ed è abitata dai suoi discendenti che gli raccontano come, negli anni, l’attività di famiglia sia andata sempre peggio a causa di un’azienda concorrente di proprietà di Angelique, divenuta anch’essa un vampiro immortale e decisa a distruggere tutto ciò che resta della famiglia Collins. A questo punto Barnabas prende in mano le redini dell’azienda per ostacolare i progetti della rivale che, nel frattempo riscopre l’attrazione per lui e gli propone di unire le forze per creare un impero ancora più grande. Al rifiuto di lui, Angelique, decide di distruggerlo ancora una volta e con uno stratagemma riesce a dimostrare ai cittadini di Collinsport che lui è un vampiro, così da farlo imprigionare nuovamente in una bara. Tuttavia in questo caso viene liberato da David, uno dei suoi pronipoti, ed alla fine ingaggia un combattimento senza esclusioni di colpi con Angelique, che alla fine muore. Prima però, questa riesce a mandare Victoria, la donna di cui Barnabas è innamorato, sulla scogliera dove era morta Josette per farla gettare a sua volta. In questo caso l’uomo arriva appena in tempo per saltare insieme a lei e morderla sul collo, facendola diventare immortale.

