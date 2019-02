Eva Nestori, compagna di Michele Riondino/ “I segreti della nostra felicità? Non essere amici su Fb e…”

Eva Nestori è la donna che è accanto a Michele Riondino, uno degli attori più apprezzati del cinema italiano. L’attore che, durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2019 sarà sul palco del Teatro Ariston insieme a Laura Chiatti, vive da anni una storia importante con Eva Nestori che, però, non è un’attrice come lui. Pur avendo l’anima da artista, infatti, la compagna di Riondino è make up artist che, tuttavia, lavora nello stesso ambiente del compagno. I due, infatti, si sono conosciuti sul set della fiction Rai “Il giovane Montalbano” di cui Riondino era il protagonista mentre Eva era make up artist. Dopo quel’incontro, i due non si sono più lasciati formando anche una famiglia con la nascita della figlia Frida, nel 2014.

EVA NESTORI, COMPAGNA DI MICHELE RIONDINO: IL MATRIMONIO PUO’ ASPETTARE

Nonostante siano molto affiatati e innamorati, Michele Riondino ed Eva Nestori non hanno alcuna intenzione di sposarsi. Il matrimonio, infatti, non è nei progetti dell’attore e della make up artist che hanno trovato il loro equilibrio anche senza pronunciare il fatidico sì. Sempre lontani dal gossip e dai pettegolezzi, i due considerano Frida il suggello più bello del loro amore. La figlia, infatti, è li terrà uniti per sempre a punto da non sentire affatto l’esigenza di pronunciare il fatidico sì per sentirsi l’uno la parte mancante dell’altra. Nei momenti più importanti della vita professionale di Michele Riondino, Eva c’è sempre. La Nestori, dunque, quasi sicuramente, sarà presente anche questa sera a Sanremo per condividere con il compagno un’altra tappa importante della sua carriera e controllare che il look sia perfetto.

EVA NESTORI E MICHELE RIONDINO: “I SEGRETI DEL NOSTRO AMORE”

Eva Nestori e la figlia Frida sono i segreti della serenità di Michele Riondino. Proprio l’attore, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, ha svelato i segreti della feicità della vita di coppia. “I segreti della nostra felicità sono semplici: non essere amici su Facebook e portare la stessa taglia di vestiti. Io indosso le sue salopette, lei le mie magliette rock. Ci scambiamo i jeans la domenica mattina. E di matrimonio, non parliamo mai”, sono state le parole dette dall’attore che ha anche ribadito la volontà di non sposarsi. Se, dunque, i fiori d’arancio possono attendere, la coppia potrebbe anche allargare la famiglia regalando a Frida un fratelino o una sorellina.



