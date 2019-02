Federica Carta e Shade, “Senza farlo apposta”/ Video Sanremo 2019: bene ma non benissimo

Senza farlo apposta: è questo il titolo del brano con cui Federica Carta e Shade si sono presentati al Festival di Sanremo 2019. Vestito rosa lei, abito classico lui. Stile fresco e giovane per entrambi, Insomma, un mix capace di convincere sia i giovanissimi che il tradizionale pubblico dio Sanremo. Sin dal primo ascolto, Senza farlo apposta appare come un brano calssico e facile da afferrare in cui si parla di amore ma lo si fa in maniera delicata e non troppo impegnativa. Le note sono morbide come, del resto le parole, e il brano scorre via senza troppa difficoltà. Radiofonico di sicuro, questo pezzi ha tutte le carte in regola per essere anche uno dei più trasmessi in radio e proprio per questo motivo già dalla prossima serata non farà alcuna difficoltà a raggiungere le vette più alte della classifica. E per quanto riguarda l’esibizione del suo complesso? I due artisti in gara hanno dato forma ad una performance senza sbavature e all’altezza di una kermesse del calibro di Sanremo nonostante la giovane età e l’esperienza non certo decennale. Il giudizio sull’esibizione e molto più in generale sui pezzi, pertanto, non può che essere positivo. La classifica rigorosamente parziale, come in più di un’occasione ricordato da presentatori del festival, però, vede Federica Carta e Shade ancorati nella cosiddetta zona gialla. Ciò vuol dire che Senza farlo apposta è piaciuta ma non troppo. Clicca qui per il video della prima esibizione

Senza farlo apposta: serviranno più ascolti per apprezzarla?

Molto probabilmente “Senza Farlo apposta” di Federica Carta e Shade è uno di quei pezzi che per essere ben compreso e apprezzato da tutti deve essere riascoltato. Ci sarà occasione stasera nella seconda puntata del Festival di Sanremo 2019. E per farlo di certo non avremo grandi problemi: il brano di Federica Carta e Shade non farà alcuna difficoltà ad entrare nelle classifiche dei più scaricati e di quelli maggiormente trasmessi in radio. Un appunto che deve essere fatto ai due riguarda il fatto che, al primo ascolto, la loro canzone sembra essere rivolta solo ed esclusivamente i giovanissimi. Molto probabilmente, a trarre in inganno è il look dei due oltre che la loro breve carriera. Attenzione, però: Senza farlo apposta è un pezzo che fa al caso proprio di tutti e che riesce a raccontarsi in maniera semplice e diretta. Rap ma non troppo, il pezzo diventerà ben presto una hit ed è bene che il pubblico inizi a farsene una ragione. Per avere conferma di ciò, non si dovrà fare altro che attendere ancora qualche altro giorno e capire come sarà l’andamento dei pezzi in radio e quello delle piattaforme online. I dubbi sul conto di questa collaborazione, però, sono davvero pochi, considerando anche il fatto che a sostenere i due artisti ci sono i giovanissimi fan che soprattutto sui social sembrano essere pronti a dare battaglia a colpi di televoto.

Il video della canzone





© RIPRODUZIONE RISERVATA