Francesca Fialdini ha un debole per Nek? / Il gossip a La Vita in Diretta, lei: “È sposato, siamo amici”

Durante la settimana del Festival di Sanremo, come di consueto, in Rai si parla solo di tutto ciò che ruota intorno alla nota kermesse canora. È così anche nello studio de La Vita in Diretta, dove Francesca Fialdini oggi ha ripercorso i momenti più significativi della prima serata del Festival oltre a dialogare assieme ai suoi ospiti di alcuni gossip ad esso legati. Il giornalista Marino Bartoletti, tra gli opinionisti in studio, prende però parola per lanciare un inaspettato gossip proprio sulla Fialdini. “Questa austera e impeccabile conduttrice – esordisce Bartoletti – quando è apparso sul palco un cantante bravissimo con gli occhi azzurri, si è lasciata un po’ andare”. Il riferimento è chiaramente a Nek e al presunto debole che la conduttrice de La Vita in Diretta avrebbe per lui. Lei però dissimula: “Ma cosa? Non capisco… davvero non capisco..”

FRANCESCA FIALDINI: “IO E NEK SIAMO AMICI, È SPOSATO!”

Nello studio de La Vita in Diretta non ci si sposta dall’argomento e, anzi, gli ospiti sottolineano alla Fialdini: “Qui stanno dicendo che ti piace un po’ Nek“. È a questo punto che la conduttrice prende parola e chiarisce: “Ma no! Siamo amici con Filippo (vero nome di Nek, ndr), anzi, in bocca al lupo Filippo, giocatela tutta sta partita! – ma non basta, perché Francesca Fialdini tiene a ribadirlo per allontanare ogni dubbio – Siamo amici con lui, ci mancherebbe altro. Poi canta l’amore e lo canta dopo anche un percorso interiore molto bello, una conquista matura. Poi è sposato con Patrizia… – poi, mandando un bacio alla moglie di Nek – Patrizia, nun te preoccupà!”

