Isola dei Famosi 2019 / Anticipazioni: ancora problemi per Paolo Brosio, Sarah Altobello contro Capparoni

Sta accadendo di tutto all’Isola dei Famosi 2019. Il programma ha preso il via da poco più di due settimane, eppure sono già 3 gli abbandoni. Dopo John Vitale, nella diretta di domenica anche Francesca Cipriani ha detto addio all’Isola volontariamente e, nelle ultime ore, Youma Diakite si è aggiunta a questo gruppo. Ma gli abbandoni potrebbero non essere finiti qui: ai tre potrebbe infatti aggiungersi Paolo Brosio, che sta soffrendo a causa delle tantissime punture dei mosquitos. Nel daytime andato in onda ieri, Paolo ha infatti lasciato l’Isola per alcuni accertamenti medici ma si è detto a prescindere molto provato da questa situazione e, per questo, col pensiero al possibile abbandono. Annuncio che potrebbe arrivare proprio nelle prossime ore. Intanto cresce in Honduras la rivalità tra ciurma e pirati, in particolare tra gli uomini dell’intero gruppo.

SARAH CONTRO CAPPARONI: “HO FATTO TANTO PER ESSERE QUI”

Il leader di questa settimana, Marco Maddaloni, ha deciso di “privare” il gruppo dei “maschi alfa”, così come molti li chiamano. Ghezzal, lo stesso Maddaloni, Kaspar fanno parte dei pirati e, secondo il leader “Ad uno ad uno si scanneranno, vedremo come faranno col riso”. Dall’altra parte non c’è però tutta questa tristezza per la loro assenza. Stefano Bettarini marca già il territorio, Luca Vismara si dice invece contento per l’assenza del “maschioni”, in quanto nel gruppo domina ora l’allegria. Intanto Sarah Altobello non riesce a perdonare Capparoni per la sua nomination e per averle detto che è “inutile all’Isola”. Così si sfoga prima coi compagni poi in confessionale: “Ho fatto tanto per arrivare qui e non mi piace sentirmi dare dell’inutile, perché io sono una persona che ha avuto tanti no nella vita, tante porte chiuse in faccia.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA