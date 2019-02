Katia Ricciarelli/ Ex moglie di Pippo Baudo, sul palco dell’Ariston: lei… lo guarda in TV? (Sanremo 2019)

Katia Ricciarelli a distanza di moltissimi anni dalla fine del matrimonio con Pippo Baudo, continua a citarlo. Il conduttore siciliano invece, ha preferito non parlarne e stasera, dopo avere presentato le due puntate di Sanremo Giovani con Rovazzi, calcherà nuovamente il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2019. Lo scorso luglio, intervistata sul Nove da Francesca Fagnani, la celebre cantante ha parlato del trauma avuto dopo l’aborto. Alla domanda “Cosa le ha mancato di più nella vita?”, la Ricciarelli ha risposto con molta serenità: “Dovrei dirti: ‘il figlio‘, ma poi ho capito una cosa: se non è venuto doveva essere così, quindi questo accanimento che c’è a volte non va bene perché poi i rapporti si rovinano”. Successivamente, ha parlato di un fatto estremamente privato: rimase incinta all’inizio della relazione con il presentatore ma lui le chiese di abortire: “Perché evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così. Poi sono stata punita, evidentemente, è giusto così. Una cosa che non rimprovero a nessuno dei due, anche questo fa parte del destino”.

Katia Ricciarelli, l’ex moglie di Pippo Baudo

Lo scorso dicembre, intervistata da Mara Venier durante Domenica In, Katia Ricciarelli ha rivolto il suo appello a Pippo Baudo, chiedendogli di fare pace. “Mi rivolgo a te, Pippo. Io vorrei fare pace con te, anche entro domani. Mi piacerebbe rivederti, parlare e risolvere tutto. Te lo dico con il cuore, in fondo siamo stati molti anni insieme ed adesso basta perché mi viene da piangere”, ha affermato. Ed infatti, come sappiamo bene tutti quanti, Pippo Baudo e Katia Ricciarelli non sono rimasti in buoni rapporti dopo la separazione. Vedremo se il nuovo anno porterà in serbo anche la piacevole novità della ritrovata pace. Intanto, gli affezionati estimatori del buon Pippo, potranno rivederlo sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2019, anche se attualmente non si conosce il suo ruolo al fianco di Claudio Baglioni. Staremo a vedere e sicuramente, ci sono altissime possibilità che la sua ex moglie lo guardi in televisione.

