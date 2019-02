Loredana Berté, “Cosa ti aspetti da me”/ Video Sanremo 2019: una garanzia che comunque divide

Loredana Berté porta al Festival di Sanremo 2019 “Cosa ti aspetti da me“ e come sempre divide critica e pubblico. Che rappresenti una vera e propria garanzia nel panorama della musica italiana è cosa ormai nota e la classifica della prima serata la premia con la fascia blu dei meritevoli. Artista eccentrica e sempre pronta a stupire il proprio pubblico in occasione della prima esibizione sul palco dell’Ariston ha dimostrato una professionalità degna di una simile kermesse. Da non sottovalutare è anche la sua estensione vocale che ha dato prova di essere ancora quella dei vecchi tempi. Con il suo pezzo la Bertè è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico e, tra l’altro, senza neanche esagerare durante l’esibizione. Presentatasi con una minigonna in perfetto stile Bertè, l’artista ha cantato senza neanche una sbavatura in pezzo che porta la firma di Gaetano Curreri e che di sicuro sarà uno dei più trasmessi in radio nei prossimi mesi. Sanremo per Loredana non ha mai rappresentato un trampolino di lancio. Le sue precedenti partecipazioni al Festival, infatti, non hanno ottenuto il riscontro sperato ma non è da escludere che in questa edizione possa raggiungere una postazione di tutto rispetto. La canzone segue un andamento regolare e rispetta alla perfezione le regole della classica canzone italiana. I più critici non faranno alcuna fatica a definirla una classica canzone da repertorio della Bertè ma stando ai primi commenti sui social non è affatto da escludere che la cantante posa letteralmente stupire tutti.

Loredana Berté con “Cosa ti aspetti da me” fa discutere

Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè a Sanremo 2019 è un brano che fa discutere. Certo, si tratta di una canzone d’amore e, trattando un tema decisamente inflazionato anche in questa sessantanovesima edizione del festiva, dovrà vedersela con altri pezzi che affrontano la stessa tematica. Nel corso della sua carriera la Bertè, però, ha dimostrato di essere in grado di raggiungere anche un pubblico diverso dal suo tradizionale e per questo motivo non sono affatto da escludere sorprese nella classifica finale. A proposito di classifica, al termine della serata i presentatori del Festival hanno reso nota una classifica che, seppur parziale, rappresenta un’indicazione assolutamente degna di nota. Loredana Bertè al termine della prima serata si è piazzata nella zona blu. Ciò vuol dire che è stata considerata tra le migliori artiste in gara dai telespettatori che ieri hanno televotato. Come ricordato in più di un’occasione dai presentatori, quella di ieri è una classifica puramente parziale e tutto potrebbe cambiare già da questa sera. A ciò però si deve aggiungere il fatto che da oggi le canzoni degli artisti in gara inizieranno a passare in radio e che quella di Loredana Bertè ha tutte le carte in regola per essere una delle più ascoltate. A questo punto, non resta altro da fare che attendere le prossime serate per capire come se la caverà Loredana e soprattutto se riuscirà a rimanere ben salda tra le prime postazioni della classifica o se invece dovrà cedere il passo ad altri pezzi.

Il video della prima esibizione





