Marco Liorni incidente: cosa è successo?/ Foto, ItaliaSì a rischio? “Grazie per avermi ricucito…”

Piccolo incidente per Marco Liorni (e stavolta non è una fake news): lo rivela l’AdnKronos, secondo cui sarebbe avvenuto qualche ora fa. Il conduttore di Raiuno potrebbe non farcela a recuperare per la puntata di ItaliaSì, prevista eccezionalmente da Sanremo nel pomeriggio di sabato prossimo, giorno della finalissima all’Ariston. Non sono chiare le condizioni in cui versa Marco Liorni, ma comunque l’AdnKronos parla di «un incidente non grave» che però «potrebbe mettere a rischio la sua presenza a Sanremo». A fornire più dettagli è lo stesso conduttore, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato due foto. In una si vede la ferita all’altezza dell’occhio, con una medicazione poco sopra il sopracciglio destro, mentre in un altro scatto condiviso sui social si mostra con del ghiaccio sulla zona in cui si è fatto male. In entrambe le foto comunque Marco Liorni appare sorridente, a conferma del fatto che si è trattato di un piccolo incidente.

MARCO LIORNI INCIDENTE: COSA È SUCCESSO?

«Anche da qui grazie a Natale Gunnella e agli altri dello studio Bozzi per avermi soccorso e portato in buone mani», ha scritto Marco Liorni su Instagram. Poi ha ringraziato il professor Giulio Basoccu, chirurgo estetico, e la sua equipe «per avermi ricucito con attenzione». Cosa è successo al conduttore di ItaliaSì? Il conduttore ha spiegato: «Grazie a Giulio Basoccu per avermi ricucito con attenzione! Devo restare presentabile per presentare», ha scritto, aggiungendo poi «eh niente…una scivolata e uno spigolo di un cancelletto, hai presente Baglioni che cade dalle scale nello spot?». Il medico ha pubblicato lo stesso scatto sulla sua pagina Instagram: «Arrivato, ricucito, pronto per tornare a casa (e in tv). Marco Liorni, la prossima volta però ti aspetto “solo” per una bella spaghettata». Indicativi anche gli hashtag usati dal chirurgo estetico: #tuttobene #tuttorisolto #comenuovo. Nello stesso post del medico potrebbe celarsi un indizio riguardo la sua partecipazione alla prossima puntata di ItaliaSì: “Pronto per tornare a casa (e in tv)”, ha specificato. Quindi Liorni dovrebbe essere al timone del suo programma.





