Marco Mengoni è fidanzato?/ Video, “Mi piace il mistero, l’ambiguità e giocare” (Sanremo 2019)

Marco Mengoni torna sul palcoscenico della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2019 per festeggiare 10 anni di carriera. Per l’occasione il cantante presenterà il nuovo singolo “Hola (I Say)” cantato in coppia con l’artista britannico Tom Walker, tra i brani più trasmessi dalle radio italiano. Intanto il mondo del gossip è tornato ad interessarti sulla vita privata di Mengoni, che negli ultimi mesi è stato al centro di un presunto scoop. Il cantante, infatti, è stato paparazzato in compagnia di un misterioso ragazzo dapprima presso un supermercato dell’Esselunga e poi a cena in un ristorante argentino. Stando a quanto detto dai paparazzi del sito Tabloit, i due avrebbero trascorso una cena molto intima e romantica.

Marco Mengoni è fidanzato?

Da diverso tempo si rincorrono una serie di pettegolezzi sulla vita privata di Marco Mengoni. E’ fidanzato oppure no? A chiederlo sono soprattutto i fan, che da anni vorrebbero conoscere qualcosa di più sul loro beniamino. Al momento non è dato saperlo visto che Marco ha sempre preferito tenere la sua vita privata ben lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Una scelta rispettabilissima, anche se più volte il cantante di X Factor è finito nel mirino dei paparazzi e del mondo del gossip. In particolare c’è chi ipotizza che Mengoni sia gay ma non voglia dirlo. Non sarebbe la prima volta che un’artista italiano tiene nascosta la propria omosessualità: pensiamo ai casi di Tiziano Ferro e Marco Carta, che solo recentemente è riuscito ad uscire allo scoperto raccontando la sua felicità nell’amare un uomo.

Marco Mengoni: mi piace il mistero e l’ambiguità

Del resto ad alimentare le voci sul suo orientamento sessuale è stato lo stesso Marco Mengoni che durante un’intervista di diverso tempo fa ha dichiarato: “Mi piace il mistero, l’ambiguità e giocare su questo fatto. Io prendo esempio da tanti artisti che su questo hanno costruito la loro carriera, da David Bowie a Renato Zero. Bacio quando c’è tempo, forse quella delle medie è stata la mia unica vera fidanzata, ma da baci a stampo”. Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, invece, aveva giocato sulla presunta voce sulla sua omosessualità: “Certo, e lasciamola girare. Sto a costruì tutta sta carriera sull’ambiguità, e mò lo devo dì? Nun lo dirò mai. Anzi: prima c’era Fabri Fibra che alimentava la cosa, ora bisogna trovare altro. Mi chiedevo: perché non me lo chiedono più? Sarò diventato etero? Ci sto così attento…”.





