Nicoletta Larini in lacrime a Mattino5/ Video:”Stefano Bettarini? Ho tante certezze dopo Temptation ma ora…”

Stefano Bettarini ha portato una ventata di allegria in Honduras tanto che Marina La Rosa lo ha già rinominato il nuovo “maschio alpha” di questa edizione. Le donne sono pazze di lui e dopo la pesca riuscita per il bell’ex calciatore, sembra proprio che tutte pensano dalle loro labbra. L’argomento viene trattato a Mattino 5 alla presenza di Nicoletta Larini, la sua fidanzata, e le lacrime non mancano. Chi ha conosciuto la ragazza sa bene che spesso e volentieri si scioglie in lacrime parlando del suo compagno e anche oggi è successo lo stesso e non per via della paura del tradimento ma per il troppo amore. Lei stessa ammette di essere commossa e poi rilancia: “Dopo Temptation Island ho davvero preso molta più coscienza del nostro rapporto e sono molto più sicura, mi viene da piangere per il troppo amore che provo per lui. Sono sicura dell’amore che proviamo entrambi, sono sicura delle cose che mi ha detto prima di partire”.

NICOLETTA LARINI SI COMMUOVE A MATTINO 5

Proprio a questo punto Federica Panicucci la interrompe per saperne di più e chiedere a Nicoletta Larini quali sono le promesse che Stefano Bettarini le ha fatto prima di partire per l’Isola dei Famosi è lei risponde: “Mi ha detto di non permettere a nessuno di dubitare del nostro amore, mi commuovo a parlare di questo…”. La conduttrice corre in suo soccorso, le fa prendere fiato e poi Nicoletta continua: “Mi manca tantissimo, il nostro è un amore tanto forte che non saprei spiegarlo”. A quanto pare quindi la Larini non teme il tradimento e appare davvero molto più sicura da come l’abbiamo vista nel reality estivo dei sentimenti. Sarà vero o le sue certezze crolleranno quando i rapporti si faranno sempre più stretti? In attesa di scoprirlo, ecco il video del momento:

Nicoletta, la fidanzata di Bettarini, si fida ciecamente del suo uomo e parlando del loro amore si commuove in diretta a #Mattino5 pic.twitter.com/ShG7fxbXYV — Mattino5 (@mattino5) February 6, 2019





