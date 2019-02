Noel Formica e Armando Incarnato/ Uomini e donne, dalla lite alla pace? La figlia del cavaliere “ha paura”

Liti, intrecci, bugie e rivelazioni, questi sono i punti salienti dell’esperienza di Noel Formica e Armando Incarnato a Uomini e donne e, molto probabilmente, oggi i due torneranno al centro dello studio proprio per tirare le somme di queste ultime settimane. Ancora liti o arriverà la pace? I due in questi mesi non si sono tirati indietro né quando c’è stato bisogno di conoscersi e né quando è arrivato il momento dello scontro, ma cosa cambierà adesso dopo le ultime liti? Il più folle sembra essere proprio Armando che si è detto pazzo della dama ma anche poco pronto a farsi mettere i piedi in testa o ad essere preso in giro. In molti hanno parlato dei due come dei bugiardi soprattutto fino a che proprio Armando non ha ammesso che forse Noel lo ha spinto a tacere sulla natura del loro rapporto lasciando pensare che lei avesse un altro uomo magari proprio fuori dal programma. Lei ha smentito e ha accusato lui di essere davvero aggressivo e offensivo tanto da spingerla a scappare via.

LE ACCUSE DI LEI E LA PAURA DI…

Le ultime rivelazioni le ha fatte proprio lui a Uomini e Donne Magazine ammettendo di essere pronto a conoscere un’altra dama, Viviana Vesce. Proprio quando lui si è tirato indietro mentre Noel è sparita, Viviana si è avvicinata a lui sorprendendolo. Quello che vuole da una donna è pace ed equilibrio ma quando si tratta della dama con cui ha condiviso qualche settimana, proprio lei spiega al Magazine: “Le cose che mi hanno infastidito sono molte, ma in primis la sua falsità e la sua premeditazione che hanno confuso me e chi ha seguito le nostre vicende. Mi rendo conto solo ora, e non mi vergogno ad ammetterlo, che lui ha strumentalizzato i miei sentimenti e ogni mio singolo gesto al fine di distorcerlo a suo piacimento per utilizzarlo senza un minimo di ritegno quando gli ha fatto comodo. […] Tempo fa mi confessò di aver bisogno di una rivincita nei confronti delle donne per migliorare la sua autostima ma non pensavo che ciò volesse dire prendere in giro tutte le donne che frequenta sia fuori che dentro la trasmissione“. Oggi arriverà qualche risposta alle parole della dama? Sui social nei giorni scorsi Armando si è detto pronto a calmarsi un po’ visto che la sua bambina gli ha rivelato di aver paura dell’uomo che ha visto in studio nel programma.

