Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 febbraio 2019

PAOLO FOX, OROSCOPO DI OGGI 6 FEBBRAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna ancora una volta protagonista sull’emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle anche per oggi mercoledì 6 febbraio 2019. Andiamo a vedere quanto raccontato segno per segno. Il Capricorno è forte ma non deve credere che tutto sia possibile ora. Mai perdere contatti con la realtà, un progetto diventa più efficace se si ascoltano anche le esigenze degli altri. L’amore torna in primo piano perché si desiderano dei chiarimenti. Da marzo poi si sognerà una persona giusta al proprio fianco. L’Acquario questo mercoledì è agitato, il novilunio è conflittuale. Qualcuno forse ha puntualizzato qualcosa in modo vivace e forse si è in lieve disagio. Tra sabato e domenica si dice qualche parola in più per la persona che si ama anche se alcuni devono recuperare a qualche errore. Di certo dare un segnale alle persone che si amano è sempre gradito. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

SAGITTARIO AGITATO, SEGNI FLOP

Ora è il momento di analizzare quelli che sono i segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per oggi 6 febbraio 2019. Il Leone non è al massimo, troppi alti e bassi stanno minando la fiducia e creando un po’ di preoccupazione. Un ottimo Giove indica che si può agire, ma in questo periodo si rischia di fare e disfare. Il Sagittario è agitato in questo momento, non riesce a trovare la sua collocazione. Questa giornata è molto faticosa e stanno mancando le forze. Si è molto arrabbiati perché non si riesce a raggiungere quello che si vuole e ci si mette sempre di più a trovare delle spiegazioni. Giove è nel segno e può essere un aiuto, ma sembra non essere sufficiente. Attenzione a non creare delle polemiche legate all’amore, rischiando di confondere delle cose non facilissime da gestire. La cosa da capire è che non tutto si può fare da soli, forse è il caso di prendere una decisione.

BILANCIA IN CRESCITA, SEGNI AL TOP

Voltiamo radicalmente pagina e soffermiamoci sui segni al top per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi mercoledì 6 febbraio 2019. L’Ariete sta vivendo una crescita proporzionale davvero molto interessante dopo due giorni molto complessi. La giornata splende davvero anche se si deve stare attenti a cogliere al volo le occasioni con il carpe diem che diventa un dictat assolutamente da prendere in considerazione. Lo Scorpione ha grinta da vendere, sta crescendo in queste settimane ed è pronto a spiccare il volo. L’unica cosa che lo frena in questo momento è quello di avere poche sicurezze alle spalle. I Gemelli sono in crescita anche se il 2019 rimane un anno decisamente molto complicato e faticoso. Bisogna stare attenti soprattutto dal punto di vista fisico dove ci sono stati dei problemi non facilissimi da gestire. Attenzione perché fiacca e nervosismo sono dei nemici da non sottovalutare.



