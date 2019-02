Patty Pravo e Briga, la canzone non parte a Sanremo 2019/ Video, Baglioni: “Il pianista doveva fare pipì”

Non sono mancate gaffe e problemi tecnici nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2019. Quella che ha lasciato tutti perplessi è tuttavia stata quella che ha “colpito” Patty Pravo e Briga. Al momento della loro esibizione, la musica tardava a partire e il folto pubblico in studio e a casa si è chiesto il perché. Solo qualche minuto dopo, dopo una battuta della Pravo – “Sono qui per cantare o per fare una passeggiata?” – l’ingresso di Claudio Bisio per stemperare l’attesa e più di un applauso del pubblico per colmare il silenzio, la musica è finalmente partita, così come l’esibizione. Ma cosa è accaduto in quei minuti e cosa ha causato questo problema? A spiegarlo è stato Claudio Baglioni nel corso della conferenza stampa che anticipa la seconda serata del Festival.

PROBLEMI TECNICI PER PRAVO E BRIGA: BATTUTE IN CONFERENZA STAMPA

Claudio Baglioni ha chiarito il giallo in merito ai problemi tecnici che hanno tardato l’esibizione di Patty Pravo e Briga, spiegando che: “Il pianista ha avuto un bisogno impellente, la verità è che il Festival si è fermato per la pipì di un pianista”. “Poteva dire che aveva lo squaraus”, scherza allora Claudio Bisio, mentre il direttore artistico riprende poi la parola per raccomandarsi con i giornalisti durante la conferenza stampa: “Non sparate sul pianista”. Non manca battuta di Virginia Raffaele, che punge ancora su quanto accaduto al pianista di Sanremo: “Nessun problema, tanto non lo trovano… è ancora in bagno”. Chiarita la vicenda, chissà che questa sera non arrivino altre gaffe…





