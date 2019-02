PIO E AMEDEO/ Video, “Il Festival è un sogno impensabile che si realizza per noi” (Sanremo 2019)

Pio e Amedeo a Sanremo 2019. Ci saranno anche i due comici di Emigratis tra gli ospiti della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, che calcheranno il palcoscenico del Teatro Ariston per la prima volta nella loro vita. Pio e Amedeo saranno tra gli ospiti della seconda puntata di mercoledì’ 6 febbraio e per loro essere su quel palco è un sogno che si realizza. Ad annunciare la loro presenza nel Sanremo Bis di Claudio Baglioni sono stati proprio loro con un lungo post pubblicato sui social: “Un tempo andare a San Severo era già un successo, oggi potervi dire che siamo a Sanremo è un sogno impensabile che si realizza. Domani sera, mercoledì, saremo su quel palco!” Proprio così, il duo di attori foggiani ha sempre sognato di andare a Sanremo e quest’anno grazie all’invito di Claudio Baglioni hanno un motivo in più nel credere che tutto è davvero possibile!

Pio e Amedeo a Sanremo 2019

Emozione a palla per Pio e Amedeo tra gli ospiti della seconda puntata di Sanremo 2019 in onda mercoledì 6 febbraio. I due conduttori e protagonisti di “Emigratis” hanno condiviso con tutti i fan la grande gioia di essere sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Non è dato sapere cosa faranno, ma una cosa è certa: “Non lo sappiamo come andrà…ma quando saremo lassù, con le gambe tremanti, in platea ci saranno le nostre mamme con gli occhi lucidi a guardarci da vicino e voi a casa ad essere felici per noi …e forse basta così. Grazie Claudio.”

Emigratis non si farà

Nonostante il grande successo di Emigratis, Pio e Amedeo durante la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo “Tutto fa Broadway” ha confermato che il programma non verrà rinnovato. Non è dato sapere perchè, ma una cosa è certa il duo di comici-attori foggiani non hanno alcuna intenzione di cambiare il proprio stile. Durante i loro spettacoli, come peraltro è successo in tv, il duo ha toccato temi molto delicati come l’omosessualità, le differenza tra il Nord e il Sud, ma anche i social network. Argomenti che più volte hanno diviso il pubblico e il popolo dei social dove il duo è stato più volte criticato. Nonostante le critiche però Pio e Amedeo proseguono per la loro strada come hanno raccontato in un’intervista rilasciata a TvBlog: “essere definiti scorretti per noi è un complimento, quando dicono che siamo di cattivo gusto invece è a libera interpretazione, è una cosa molto soggettiva. Crediamo che certe tematiche molto delicate vadano affrontate anche con ironia, pensiamo che si debba ridere di tutto. Dobbiamo prenderci alla leggera, a volte noi stessi scriviamo delle cose e ci diciamo “se non diciamo noi certe cose, chi altro le deve dire?”. Comunque fino a quando non ci arrestano, noi andiamo avanti!”.



