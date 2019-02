Roberto Da Crema contro la Marchesa D’Aragona/ Video, lite a Pomeriggio 5 “deve andare in campagna a mungere!”

Lite trash tra Roberto Da Crema e la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, oggi a Pomeriggio 5. Al centro del talk nella puntata di oggi, l’annosa diatriba “ricchi vs poveri”. Sotto accusa, la vita extralusso esibita in particolare sui social. Protagonista indiscussa la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona che ha subito puntualizzato, in merito al suo presunto titolo, rivolgendosi alla padrona di casa Barbara d’Urso: “Dì soltanto Daniela, è molto più chic, basta con questa carnevalata, sono veramente esausta! Avete frainteso tutto, non avete capito niente, quindi non ne parliamo. Dite ‘vi presento la Dani’ e son più contenta!”, ha commentato subito in apertura, respingendo però il ‘titolo’ di estetista. Prima ancora di essere coinvolta nella lite che finirà negli annali del trash, la Marchesa ha dovuto affrontare la vedova Funari, Morena Zapparoli, zittendola: “Stai zitta e non offendere il corso di laurea (in estetologia, ndr), tu dici sciocchezze! Io non voglio sentire sciocchezze”. A quel punto è stato inevitabile l’intervento di Roberto Da Crema, il celebre “Baffo”, che con la sua tradizionale enfasi ha messo entrambe le donne a tacere: “Non dovete gridare!”.

ROBERTO DA CREMA E LA MARCHESA D’ARAGONA: LITE TRASH

Sul dibattito relativo alla ricchezza dei Vip e non solo si è inserito a gamba tesa anche Roberto Da Crema, che ha commentato: “Barbara sto riflettendo: lusso, non lusso, ricchi o non ricchi… Se uno è ricco non ha colpe però sta tutto nel comportamento della persona”. Quindi, rivolgendosi alla Marchesa D’Aragona ha ammesso: “Con lei neanche un cavolfiore ci mangio! Con lei neanche un cavolfiore!”. La Marchesa, con il suo modo di fare sempre molto pacato lo ha comunque tranquillizzato spiegando che tra loro due non ci sarebbe mai potuto esserci alcun incontro. “Non la voglio neanche a far le televendite!”, ha dunque replicato il Baffo. “Della sua laurea all’Italia non gliene frena un tubo!”, ha proseguito il re delle televendite, sotto lo sguardo divertito degli altri ospiti in studio. “Ma chi è?”, ha commentato la Del Secco, riferendosi all’imprenditore. Secondo la Marchesa, con il suo intervento Da Crema (che ha continuato a sostenere di non aver mai visto) si sarebbe solo messo in ridicolo. “Lei deve andare in campagna a mungere!”, ha proseguito il Baffo, sempre più adirato. “Lei rimarrà negli inferi!”, la replica della Marchesa. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLA LITE TRASH

